Infos beim Tag der offenen Tür

Mit ihrer ungewöhnlichen Aktion wollen die Brandschützer die Bevölkerung aufrütteln und für das dringende Problem sensibilisieren. Aufgerufen sind Männer und Frauen aus allen Berufen. Jeder erhält eine gute Ausbildung und wird, so ist es im Gesetz verankert, vom Arbeitgeber im Einsatzfall und während einer Fortbildung freigestellt. Zudem führen die Brandschützer bereits Kinder ab sechs Jahre an das Ehrenamt heran.

Wer mehr wissen möchte, hat am Tag der offenen Tür am Sonntag, 10. Juni, ab 10 Uhr in Riedrode die beste Gelegenheit, sich bei den Einsatzkräften zu informieren. Auch ein Blick in die modernen Löschfahrzeuge und das Gerätehaus ist möglich. Dazu werden die Gäste mit Speis und Trank verköstigt. Zudem sollen die Besuchskinder auf ihre Kosten kommen.

© Südhessen Morgen, Freitag, 01.06.2018