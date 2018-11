Bei der Premiere auf Erfolgskurs

Bürstadt.Gute Wettkampfstimmung und eine Atmosphäre des „Dabei sein ist alles!“ bestimmten den ersten Martins-Crosslauf des TV Bürstadt. Dieser lockte knapp 200 Teilnehmer an, die in verschiedenen Altersklassen sowie Entfernungen an den Start gingen. Hierbei absolvierten die motivierten Läufer nicht nur Runden im Leichtathletikstadion, sondern gingen richtig „auf Piste“. Denn beim Crosslauf gab es abwechslungsreiche Strecken, die über verschiedene Untergründe gingen und bei denen Hügel zu bewältigen waren.

Drei Strecken hatte sich das TV-Team, allen voran Markus Beck, für die Teilnehmer überlegt. „Schon die Anmeldungen liefen gut, wir waren positiv überrascht“, sagte Levin Held vom TV. Vorsitzender Andreas Röß teilte den Besuchern mit, dass sich genau 191 Jungen, Mädchen, Frauen und Männer für den 1. Martins-Crosslauf angemeldet hätten. Für den TV schon ein „erster Rekord“.

Von 10.30 bis 14 Uhr gab es halbstündig jeweils einen Start, somit acht Wettkämpfe. Die Bambini konnten sich auf der 800-Meter-Strecke austoben. Außerdem wurden Streckenverläufe von 1,2, 1,6, 1,9, 2,3 und die Langstrecke von 6,1 Kilometern Länge angeboten.

Hügel aufgeschüttet

Die Strecken führten durch das Leichtathletik-Stadion, auch hier gab es schon Kontakt mit hügeligem, erdigen Wegen, die dann weiter zum Areal des VfR führten. Auf dessen Hartplatz waren mit Hilfe des Bauhofs der Stadt Bürstadt einige Hügel aufgeschüttet worden, damit es kleine Anstiege gab. „Schließlich ist es ja ein Crosslauf“, so Held. Von hier ging es weiter auf den Platz der Radfahrer und Bogenschützen, dort führte der Streckenverlauf kurvig, in abgesteckten Serpentinen über den Platz. Somit gab es auf dem zukünftigen Areal des Sport- und Bildungscampus gleich drei Streckenabschnitte zur Auswahl.

Die Verantwortlichen wollten damit nicht nur zeigen, was auf diesem Gebiet alles sportlich machbar ist, sondern auch die Größendimensionen des Areals präsentieren. „Wir möchten etwas für die Breitensportler anbieten, eine attraktive Strecke“, betonte Held. Er freute sich, dass nicht nur viele Starter aus dem eigenen Verein dabei waren, sondern auch von anderen Vereinen sowie sportliche Einzelpersonen.

So war etwa der Wassersportverein Lampertheim mit einer großen Kinder- und Jugendgruppe vor Ort. „Wir sind 14 Teilnehmer, und allen haben der Läufe gut gefallen“, berichteten die WSV-Trainer Patrizia Herrmann und Dieter Brechenser.

Vom Lauftreff der TG Biblis waren vier Starter dabei, darunter auch Michael Medert, der lachend zugab: „Ich wurde erst diese Woche hierzu überredet.“ Denn nach einem Halbmarathon hatte er eine mehrwöchige Laufpause eingelegt. Nun ging er beim Langstreckenlauf an den Start, für diese 6,1 Kilometer hatten sich 64 Läufer gemeldet. „Mit dem Martins-Crosslauf beginnt jetzt wieder die neue Laufphase für mich“, sagte Medert.

Beim 6,1-Kilometerlauf, dies waren vier Runden über die komplette Strecke, liefen vom TV auch einige Footballer aus deren Abteilung mit. Optisch stachen sie mit ihren Footballhelmen hervor, die sie beim Lauf trugen. „Wir werden nächstes Jahr den Lauf wieder veranstalten“, zeigte sich Andreas Röß euphorisch.

Ein großer Dank des Vorsitzenden ging zudem an Jürgen Litters, an die Mitglieder des Lauftreffs sowie an Günther Hinrichs, die für die Organisation und für das Wettkampfbüro zuständig waren.

Info: Ergebnisse unter www.tvbuerstadt.de

© Südhessen Morgen, Dienstag, 13.11.2018