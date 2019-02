Bei der Singgemeinschaft steigt der Stimmungspegel

Bobstadt.Im Gemeindezentrum von St. Josef feierten die in einer Singgemeinschaft zusammengeschlossenen Liederkränzler aus Bürstadt und Bobstadt einen närrischen Stimmungsabend. Luftschlangen, Konfetti, witzige Hüte, flimmernde Jackets, Hawaii-Hemden und Strohhüte auf den klar in der Minderheit befindlichen Männerhäupten kennzeichneten den Abend.

Die närrische Oberhoheit teilten sich Johann Kremser vom Liederkranz Bobstadt mit Christa Wasem vom Bürstädter Liederkranz. „Wir haben nur noch vier aktive Sänger“, bedauerte Wasem. Doch davon ließ sie sich nicht die närrische Laune verderben. Als Servicekraft kostümiert, galt ihre erste Huldigung in ihrer Büttenrede auch den „unterdrückten Männern“.

Mit einer fetzigen Rede feierte Sängerin Ilona Holl ihren persönlichen Faschingsprinzen. Doris Keinz und Helene Held lästerten über Dirigent Herbert Ritzert, der vor der Singstunde das Kommando zu gemeinsamen Gymnastikübungen gab. Auch wenn Sänger und Dirigent nicht selten ins Schwitzen kämen, gelinge das Ganze am Ende dann doch noch. Das lag wohl auch daran, dass bereits der Vater von Helene Held musikalisch war. „Der hat mit der Stimmgabel gegessen und aus dem Opernglas getrunken“, stellte sie unter Lachsalven der Singgemeinschaft fest. Auch wenn „bei uns im Liederkranz jo net all musikalisch sind“ – schließlich würden „mindestens 50 Prozent der Probanden“ eher den falschen Ton treffen.

Polonaise durch den Saal

Als „spätes Mädchen“ suchte Margot Richter einen Mann und pries sich an als „Frau, die voll erblüht ist“. In ihrer zweiten Büttenrede versuchte sie, die Vorzüge des Sparens hervorzuheben. So spart sie am Toilettenpapier und Nylonstrümpfen und mästet in der Garage ein Schwein. Doch als der Schlachttermin herannahte, musste sie feststellen: „Ich geb’s ja zu, ganz ohne Faxe, die Sau is mir an’s Herz gewachse“. Neben Speis und Trank wurde kräftig gesungen, geschunkelt und viel gelacht. Zudem führte Johann Kremser eine lockere Polonaise durch den Saal an. Fell

© Südhessen Morgen, Montag, 18.02.2019