Bei „Sophie“ soll’s wieder Brötchen geben

Bürstadt.Hermann Hofmann erinnert sich gerne an die „Berg Sophie“ von der Bäckerei und Konditorei in der Wolfstraße. Inzwischen hat er das Haus gekauft, um es zu sanierten. Mit seinem Sohn Daniel Schnell führt er die Firma „Haus und Hof“, die schon einige Projekte umgesetzt hat. So haben sie die frühere Gaststätte Sonne in Bobstadt oder das Technologiezentrum am Biedensand in Lampertheim gekauft, umgebaut und vermietet.

Laden wieder beleben

„Wir revitalisieren alte Gebäude“ sagt Hofmann. Er wolle in Leerstände „wieder Leben zaubern“, anstatt „die Welt neu zu erfinden“. Wohnraum schaffen, ohne Ackerflächen zu verbrauchen, das sei ihm wichtig, betont er. Auch die Historie liegt ihm am Herzen, deshalb will er an die frühere Chefin der Bäckerei erinnern: Auf der Fassade soll bald „Haus Sophie“ stehen. Er plant, die Sanierung, die seit Januar läuft, bis Oktober zu beenden. Fünf Wohnungen entstehen dort.

„Bei der ,Berg Sophie’ habe ich als Schulkind meine Brötchen geholt. Das war eine Institution in Bürstadt, die hat jeder gekannt.“ Mit ihrer weißen Kittelschürze habe sie im Laden gestanden. „Eine ganz liebenswerte Frau war das“, sagt Hofmann. Später habe der Schwiegersohn das Geschäft übernommen und danach die Bäckerei Kipfstuhl. Zuletzt habe der Laden leer gestanden.

Das Geschäft baut Hofmann übrigens nicht um, denn er möchte es am Leben erhalten. „Ich hoffe, wir finden jemanden, der dort künftig belegte Brötchen verkaufen möchte.“ Hofmann findet den Standort günstig: Die Kirche St. Peter und der Kindergarten sind gleich nebenan, die Erich Kästner-Schule liegt ganz in der Nähe.

Die frühere Backstube baut Hofmann derzeit zu einzelnen Wohnungen um. Deshalb vermietet „Haus und Hof“ ab Oktober mehrere kleine Wohnungen mit ein und zwei Zimmern, aber auch eine richtig große mit 150 Quadratmetern im oberen Stockwerk. cos

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 18.04.2019