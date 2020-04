„Bei vielen ist eine Notlage entstanden“

Bürstadt.Für viele Bürstädter hat die Corona-Krise schwerwiegende Folgen. Mit am Schlimmsten trifft es allerdings die Familien, die auf ihren regelmäßigen Einkauf bei der Tafel angewiesen sind. „Durch die Schließung ist bei vielen Kunden eine Notlage entstanden“, berichtet Bürgermeisterin Bärbel Schader. Umso mehr freut sie sich, dass die Einrichtung am Montag, 4. Mai, wieder öffnen kann.

Im Pressegespräch berichtet die Rathaus-Chefin über die Herausforderungen, die die Krise für die verschiedensten Bereiche in der Stadt – und auch für die Tafeln – mit sich bringt. Besonders für ältere Menschen gilt der Virus als gefährlich. Weil die ehrenamtlichen Helfer zu dieser Risikogruppe zählen, blieb die Ausgabe seit Mitte März geschlossen. Lebensmittellieferung gab es zwar, allerdings erst für Kunden ab 63 Jahren.

Für alle anderen musste allerdings auch dringend eine Lösung gefunden werden. Also haben sich alle Beteiligten – die Mitarbeiter von Diakonie, Tafel und Quartiersbüro – zusammen gesetzt. Jetzt steht fest: Am Montag, 4. Mai, öffnet die Tafel wieder zu den regulären Zeiten. Freiwillige aus der Nachbarschaftshilfe und auch Integrationslotsen packen mit an. Und helfen dabei, die Hygieneregeln einzuhalten. Künftig erhält zudem jeder Kunde einen eigenen Termin für seinen Einkauf.

Über das Engagement für die Tafel hinaus richtete das Quartiersbüro ein Hilfstelefon ein. Die Nachfrage sei allerdings verhalten gewesen, wie die Rathaus-Chefin feststellt: „17 Personen boten ihre Dienste an, für mittlerweile fünf Seniorinnen und Senioren wird jetzt regelmäßig eingekauft.“

Notbetreuung: Die Mitarbeiter der Kitas standen am 13. März vor einer großen Herausforderung. Mit der Schließung musste die Betreuung in Notgruppen organisiert werden – „und zwar übers Wochenende“, so Schader. Zwar sei die Belegschaft reduziert worden, aber nach und nach müsse der Betrieb wieder hochgefahren werden: „Mittlerweile gibt es in allen städtischen Kitas Notgruppen“, teilt sie mit. Immer mehr Berufsgruppen hätten einen Anspruch darauf. In der ersten Woche gab es Gruppen von zwei bis fünf Kindern in der Krippe Sonnenkäfer und den Kitas Zwergenwald und Sonnenschein. Der Bedarf habe sich dann fast verdoppelt, so dass in der vergangenen Woche insgesamt 24 Jungen und Mädchen betreut wurden, mittlerweile auch in den Krippen Entdeckernest und Wichtelburg sowie der Kita Kunterbunt.

Betriebshof und Kläranlage: Für diese Bereiche mussten besondere Maßnahmen getroffen werden, macht die Bürgermeisterin deutlich. „Wir brauchen hier unbedingt funktionsfähige Mannschaften.“ Über das Szenario, dass eine Kläranlage nicht betrieben werden könne, wollte sie gar nicht weiter nachdenken. Um zu verhindern, dass bei einem Ansteckungsfall das gesamte Team in Quarantäne geschickt werden muss, sind sowohl beim Betriebshof und der Stadtgärtnerei als auch bei der Kläranlage je zwei Schichten gebildet worden, die sich nicht begegnen. Mitarbeiter mit Vorerkrankungen oder andere Angehörige der Risikogruppen seien vorübergehend beurlaubt worden.

Verwaltung: Bärbel Schader spricht ihrer Mannschaft im Rathaus ein riesiges Lob aus. Alle Probleme und auch dringende Herausforderungen seien mit Kreativität, Ruhe und Besonnenheit gemeistert worden. Mittlerweile steht das Rathaus den Besuchern wieder offen, wenn auch nach vorheriger Absprache. Bei den Bürstädter Bürgern seien die Maßnahmen auf großes Verständnis gestoßen: „Auf Termine warten? Überhaupt kein Problem.“

Um auch bei der Verwaltung sicherzustellen, dass sich möglichst wenig Kollegen begegnen, wurden die Arbeitszeiten ausgeweitet: Die Mitarbeiter können jetzt zwischen 6 und 20 Uhr ihren Dienst versehen. Ganz wichtig war der Rathauschefin eine Trennung der Abteilungsleiter von ihren Stellvertretern. „Eine Quarantäne für den Bürgermeister und alle Abteilungsleiter – der Horror“, sagt Bärbel Schader.

Sie weiß, wie schwierig die Situation für viele ist, wenn Begegnungsmöglichkeiten wie die Alla Hopp!-Anlage wegfallen. „Aber wir müssen zu Hause ausharren und alles dafür tun, dass die Infektionszahlen niedrig bleiben.“ sbo

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 30.04.2020