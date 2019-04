Beim Bingo viele Gewinne ergattert

Biblis.Bei frühlingshaftem Wetter fand das vierte Bibliser Seniorentreffen im großen Tagungsraum des Bürgerzentrums statt. Das Organisations-Team hatte alles bestens vorbereitet. Erika Ritter begrüßte die Seniorengemeinschaft und stimmte sie auch gleich auf das Programm ein.

Bürgermeister Felix Kusicka war auch vorbei gekommen und informierte die Senioren über die Situation im Bibliser Bahnhof. Anschließend trug Maria Müller ein Gedicht über die Freude am Leben vor und berichtete über die Herkunft des Bingo-Spiels, das Thema des Nachmittags war. Dann ging es auch gleich los, und viele konnten Bingo rufen und dadurch einen Gewinn ergattern. Danach wurden vom Senioren-Team herrlich duftende Fleischkäsebrötchen serviert. Es wurde schlagartig ruhig im Saal und alle ließen es sich schmecken.

Der Nachmittag bot auch die Gelegenheit, sich angeregt zu unterhalten und. Nach vielen Gesprächen untereinander endete der Seniorennachmittag. Alle freuen sich auf den nächsten Termin und dankten dem Organisations-Team für die liebevolle Bewirtung.

Erdbeeren und Ausflug

Der nächste Termin findet am Mittwoch, 29. Mai, unter dem Motto „Rund um die Erdbeere“ statt. Erdbeerbowle und diverse Kuchen mit Erdbeeren und Kaffee stehen auf der Speisekarte. Entgegen einer anderslautenden Ankündigung findet der Ausflug nach Falkenstein am Donnersberg am 26. Juni statt. Informationen hierzu gibt es bei Erika Ritter, Telefon 7062. red

