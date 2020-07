Beiträge abgesegnet

Bürstadt.Nach der jüngsten Aktualisierung stehen die wiederkehrenden jährlichen Straßenbeiträge in Bürstadt nun fest. In der Kernstadt und in Bobstadt betragen sie jeweils 43 Cent pro Quadratmeter Veranlagungsfläche, in Riedrode 58 Cent, und zwar in allen drei Bereichen im Zeitraum 2018 bis 2020. Das hat die Stadtverordnetenversammlung am Mittwochabend einstimmig beschlossen. Bisher wurden nur die Vorauszahlungen von 2018 erhoben. Nun sollen die Nachzahlungen oder Erstattungen für 2018 spätestens einen Monat nach dem Bescheid erfolgen. Die Beiträge für 2019 sollen zum 15. August erhoben werden, die für 2020 zum 15. November. Wie die Stadtverwaltung erklärte, sei eine quartalsweise Erhebung aus abrechnungstechnischen Gründen nicht möglich.

Im weiteren Verlauf ihrer Sitzung stimmten die Stadtverordneten den in den Ausschüssen zuvor erörterten Bauangelegenheiten (wir berichteten mehrfach) zu. So wird der Bebauungsplan in der Hassellache geändert, die Bebauung der Mainstraße 54 sowie des Gebiets „Nördlich Bibliser Pfad vorangetrieben.

Der Budgetbericht weist ein Minus von zwei Millionen Euro am Ende des Haushaltsjahres aus. mas

