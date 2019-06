„Beitritt entlastet Bürger“

Kriminalität

Polizei fasst Tankbetrüger

Ohne seine Rechnung nach dem Tanken zu bezahlen, ist am Freitag gegen 19 Uhr der Fahrer eines weißen Skoda von einer Tankstelle in der Darmstädter Straße in Biblis geflüchtet. Nach Angaben der Polizei hätte er 55 Euro zahlen ...