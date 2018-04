Anzeige

Abschied vom Camp

So geht es in der nächsten Sendung am 8. April um 17.45 Uhr in SAT.1 weiter: Nach acht aufregenden Camp-Wochen verabschieden sich die Kandidaten. Sie tragen ihre Alltagskleidung und treten die Heimreise an. Mareike Spaleck: „Die Kandidaten mal nicht in Sportkleidung oder in ihren Shirts, sondern in ihrer normalen Kleidung, vor allem engeren Kleidung, zu sehen, ist wirklich schön.“ Und Benny sagt: „Was ich hier erreicht habe, hätte ich nie von mir erwartet. Ich habe hier so viele Glückshormone ausgeschüttet. Gerade der Einzug in das Halbfinale ist das Größte.“

Die Kandidaten kommen zuhause an und werden von ihren Lieben begrüßt. Benny geht einkaufen, bevor er seine Familie und Freunde trifft. „Meine Klamotten waren viel zu weit. Da hat man die Veränderung gar nicht wahrgenommen. Die letzten acht Wochen haben mein Leben komplett verändert. Es hat sich mindestens um 180 Grad gedreht“, stellt er fest. „Es war krass zu sehen, wie emotional sie reagieren, nur weil ich ein paar Kilo leichter bin.“

Sechs von 16 Kandidaten haben es nach Kärnten geschafft. Acht Wochen trainierten sie im Camp. Sechs Wochen später treffen die Kandidaten in Kärnten wieder aufeinander und sehen, was die jeweils anderen in der Heimat geleistet haben. Im Umstyling erwartet sie ein neues Ich: neue Frisur, neue Kleidung, neues Make-up. Erst vor dem Spiegel mit den Trainern sehen sie ihr neues Ich. In Kärnten können die Kandidaten in zwei Challenges Gewichtsboni für den Einzug in das Finale gewinnen. Doch der Einzug ist noch nicht sicher. Auch die Web-Kandidaten haben die Chance, sich einen Platz zu sichern.

Benny: „Ich war gespannt darauf, was passieren wird und die anderen wiederzusehen.“ Das Umstyling sei sehr spannend wegen der abgeklebten Spiegel. Auf der Waage müssen die Kandidaten beweisen, was sie zuhause geleistet haben. Benny: „Ich habe weiterhin auf die Ernährung geachtet. Ich habe so gegessen wie in Andalusien. Ich habe auf den Sport geachtet. Ich saß nicht mehr mit drei Tüten Chips auf der Couch. Ich habe nicht mehr die Couch gewinnen lassen.“ Mit Blick auf das Halbfinale sagt er: „Sollte es jetzt doch schief gehen und ich rausfliegen, dann ist es so. Es war nicht für den Arsch, was ich alles gemacht habe. Ich glaube nicht, dass es für mich heute endet.“ red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 04.04.2018