Bürstadt.Der 26-jährige Benny aus Bürstadt ist in der Abnehm-Show „The Biggest Loser“ weiter auf Erfolgskurs. In den ersten zwei Wochen hat er insgesamt bereits 18,9 Kilo abgenommen und damit am meisten von allen Kandidaten abgespeckt. In der jüngsten Folge bei SAT.1 konnten die Zuschauer verfolgen, wie er mit dem Team von Ramin Abtin den Trainingswettkampf gewann und damit sich und seinen Mitstreitern Kopfkissen sicherte. Was die Teilnehmer der Abnehm-Show in der dritten Woche in Andalusien erlebt haben, wird am Sonntag, 25. Februar, ab 17.45 Uhr bei SAT.1 ausgestrahlt. Hier misst sich Benny mit den anderen Kandidaten beim Wettfahren auf dem Rad. Wer am schnellsten 15 Kilometer zurücklegt, kann für sein Team Stühle mit Lehne gewinnen. kur