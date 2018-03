Anzeige

Der Wettkampf ist inzwischen noch härter geworden. Denn in den ersten fünf Wochen traten sie noch in Teams gegeneinander an, seit einer Woche gibt es nun direkte Duelle. Und das erste musste Benny ausgerechnet gegen seinen Freund Christos bestreiten.

Die beiden standen auf einer Planke und hielten sich gestreckt an einem Seil fest. Dieses Seil wurde nach und nach länger, was die Aufgabe nicht einfacher machte. Doch Benny setzte sich durch und holte sich die 250 Bonusgramm, die ihm für den Sieg auf dem Gewichtskonto gutgeschrieben wurden.

Die Mühen haben sich für Benny in jedem Fall gelohnt, berichtet er dem „Südhessen Morgen". „Ich gehe inzwischen besonders gern in Bürstadt einkaufen“, erzählt der 26-Jährige. Denn er werde immer wieder angesprochen, auch von Menschen, die ihn vorher nicht kannten. „Die meisten zollen mir Respekt, sagen, sie könnten so etwas nicht.“ Das tut dem jungen Bürstädter gut, denn vor der Abnehmshow habe man ihn angesichts der Pfunde eher schräg von der Seite angeschaut.

Am Sonntag können die Fernsehzuschauer verfolgen, was sich in der siebten Woche des Camps in Andalusien zugetragen hat. Die Kandidaten müssen an den Boxsack. „Das ist nicht gerade meine Lieblingsübung“, räumt Benny ein. Und bei der Challenge paddeln die Kandidaten um die Wette. kur

„The Biggest Loser“ am Sonntag, 25. März, 17.45 Uhr, bei SAT. 1

© Südhessen Morgen, Freitag, 23.03.2018