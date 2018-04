Benny will aufs Treppchen

Anzeige

Bürstadt.Benny ist im Finale von „The Biggest Loser“. Mit einem Startgewicht von 165 Kilo ist der 26-Jährige angetreten und hat bis zum Halbfinale 57,6 Kilo abgespeckt. Bennys Kampfansage für das Finale: „Ich zeige, dass ein schüchterner Balletttänzer ganz nach oben aufs Treppchen tänzeln kann. Der Titel gehört mir. Es war viel Schweiß und harte Arbeit.“ Ob sich Benny gegen seine Konkurrenten durchsetzen kann, sehen die Zuschauer beim Finale am 22. April um 20.15 Uhr in SAT.1.

Unfall im Schnee

Welcher Kandidat sich den Titel und die Siegprämie von 50 000 ... Welcher Kandidat sich den Titel und die Siegprämie von 50 000 Euro sichert, entscheidet sich am Sonntag, 22. April, in der großen Prime-Time-Finalshow um 20.15 Uhr, moderiert von Christine Theiss und Matthias Killing.

Am vergangenen Sonntag war der zweite Teil des Halbfinales zu sehen. In Kärnten konnten die Kandidaten in zwei Challenges Gewichtsboni für den Einzug in das Finale gewinnen. Die Kandidaten mussten einen Hügel hochrennen und mit dem Schlitten herunterfahren. Die Trainer ermutigten sie, schnell zu laufen. Ramin forderte ein Wettrennen zwischen Christian und Benny, bis ein Unfall mit Saki passierte.

Saki fuhr mit dem Schlitten gerade den Hügel hinunter und rammte Benny mit voller Wucht. Ramin unterbrach daraufhin die Sporteinheit. Benny hatte eine Schienbeinprellung. „Mein Bein war gefühlt zerstört“, sagte Benny. Saki: „Ich wusste gar nicht, was passiert ist. Ich hatte eine hohe Geschwindigkeit drauf. Ich wollte weglenken, doch der Schlitten war zu schnell.“