Anzeige

Bürstadt.Benny kämpft um den Einzug ins Halbfinale bei der Abnehmshow „The Biggest Loser“. Ob er diese Hürde nimmt, können die Zuschauer am Sonntag, 1. April, um 17.45 Uhr bei SAT.1 verfolgen.

In der letzten Challenge im Camp in Andalusien müssen sich die verbliebenen acht Kandidaten einem Extrem-Parcours stellen. Sie tragen Rucksäcke, die mit so viel Gewicht beladen sind, dass die Kandidaten wieder ihr Startgewicht mit sich tragen. Sie müssen acht Mal den Parcours absolvieren. In jeder Runde legen sie so viel Gewicht ab, wie sie in der jeweiligen Campwoche verloren haben.

„Wie du mir, so ich dir“ heißt das Motto im Trainingswettkampf. Jeder Kandidat hält einen Eimer fest, der zehn Kilo wiegt und an einem Seil befestig ist. Jeder Kandidat wählt einen anderen aus, der weitere fünf Kilo in seinen Eimer bekommt. Der letzte, der das Gewicht noch halten kann, kommt direkt ins Halbfinale. Die anderen müssen bis zum Wiegen warten, um zu sehen, ob sie es geschafft haben. kur