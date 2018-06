Berater wecken Interesse am Dämmen

Bürstadt.Wenn es ums Energiesparen in Wohnhäusern geht, sind sich die Experten darin einig, dass im Altbaubestand das weitaus größte Sparpotenzial steckt. Doch wie lässt sich das Interesse der Eigentümer am Dämmen und Dichten wecken? Trotz vieler Beratungs- und Förderangebote passiert hier insgesamt noch viel zu wenig, findet der Umweltbeauftragte Bürstadts, Micha Jost. Ein ganz neues Konzept wurde in

...

Sie sehen 14% der insgesamt 2990 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Südhessen Morgen, Samstag, 22.10.2011