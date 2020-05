Beratung läuft weiter

Bürstadt.Der VdK Ortsverband Bürstadt sagt wegen der Corona-Krise alle weiterhin geplanten Veranstaltungen ab. Betroffen sind die beliebten Info- und Kaffeenachmittage an den Dienstagen 5. Mai und 2. Juni sowie das Grillfest auf der alten Radrennbahn am 20. Juni. „Ich hoffe, dass nach Pfingsten Klarheit über den weiteren Verlauf der Krise besteht und wir in der Lage sind, eine Prognose abzugeben“, so Hans-Dieter Niepötter, stellvertretender Vorsitzender des VdK Kreisverbands Bergstraße. Allerdings werde der VdK sicher nicht zu den ersten gehören, die zur Normalität zurückkehren – „schon aus Rücksicht auf die vielen Senioren und chronisch Kranken unter unseren Mitgliedern“, erläutert Niepötter.

Die VdK-Bezirksgeschäftsstelle Darmstadt und die Kreisgeschäftsstelle Heppenheim sind vorerst bis 1. Juni für den Publikumsverkehr geschlossen. Um dennoch die Beratung in sozialen Angelegenheiten sicherzustellen, bieten die Geschäftsstellen zu den gewohnten Zeiten Telefonsprechstunden und eine Beratung über E-Mail an. „Die Vorstandsmitglieder des VdK Bürstadt helfen gerne und sind telefonisch erreichbar“, versichert Niepötter, beispielsweise bei organisatorischen Fragen, wie etwa die Erreichbarkeit der Geschäftsstellen. red

