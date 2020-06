Beschluss über Beiträge

Bürstadt.Die Stadtverordnetenversammlung wird am Mittwoch, 1. Juli, erneut über die Straßenbeiträge der Anlieger beraten und beschließen. Wie berichtet wurde die Satzung mehrfach angepasst sowie das Straßenbauprogramm aktualisiert. Nach diversen politischen Erörterungen zuvor ist nun beabsichtigt, die wiederkehrenden Straßenbeiträge am tatsächlich Gebäudeumfang und nicht am laut Bebauungsplan maximal möglichen Umfang zu ermessen.

Nachdem durch den neuen Modus die Summe der Beiträge insgesamt sinken würde, die Baukosten für die Stadt aber mindestens gleich hoch blieben, sollen die Beiträge nun angehoben werden. Gleichzeitig entstehen durch die Aktualisierung des Straßenbauprogramms teilweise Kostensteigerungen, wie die Verwaltung erklärt. Die schlagen sich ebenfalls in den Beiträgen der Anlieger nieder.

In der Kernstadt sollen sie im Erhebungszeitraum 2018 bis 2022 jährlich 0,41 €/m² Veranlagungsfläche betragen. Bisher waren es 0,36 €. In Bobstadt: von 2018 bis 2022 jährlich 0,54 €/m², bisher 0,31 €. In Riedrode: von 2018 bis 2021 jährlich 0,73 €/m² , bisher 0,39 €. Da im Jahr 2019 wegen der Satzungsnovellierungen keine Beiträge erhoben wurden, müssten dieses Jahr zwei Jahresgebühren fällig werden. Das wollen die Stadtverordneten einhellig verhindern; sie haben die Verwaltung beauftragt, die Beitragszahlungen zu entzerren, sie bestenfalls quartalsweise zu erheben.

Neben dem Budgetbericht dominieren Bauverwaltungsangelegenheiten die Tagesordnung für Mittwochabend. mas

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 01.07.2020