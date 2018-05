Anzeige

Nach diesem sehr eindrucksvollen Besuch ging das Besichtigungsprogramm mit der Erkundung des Nerobergs weiter. Bereits 1851 wurde die Kuppe im Zusammenhang mit der Entwicklung Wiesbadens zur Weltkulturstadt als kleiner Bergpark gestaltet. Hinauf ging es mit der wasserbetriebenen Nerobergbahn. Der Antrieb erfolgt durch das Gewicht des mit 7000 Liter Wasser gefüllten Tank, das jeweils in den oberen Wagen eingelassen wird und den leichteren Gegenwagen über ein Drahtseil hochzieht. Unten angekommen, wird das Wasser abgelassen, auf den Berg gepumpt und oben wieder in die Bahn eingelassen. Diese denkmalgeschützte Wasserballastbahn wurde bereit 1888 in Betrieb genommen und ist somit die zweitälteste in Europa.

Der Turm auf dem Neroberg ist der bescheidene Rest des 1880 errichteten Neroberghotels, einem ehemals äußert beliebten Ausflugsziel der Wiesbadener und ihrer Kurgäste, das allerdings nach Bränden in den Jahren 1986 und 1989 wegen Einsturzgefahr abgerissen wurde. Das benachbarte Freilichttheater bot den 42 Wanderfreunden ausreichen Platz, um eine vom Verein vorbereitete kleine Zwischenmahlzeit zu sich zu nehmen. So gestärkt ging es weiter zum 1851 erbauten Nerobergtempel. Der antike Rundtempel wird von römisch-dorischen Säulen getragen, die vorher seit 1822 in der Wilhelmstraße standen. Von hier hat man einen schönen Ausblick auf die Stadt und die russisch-orthodoxe Kirche. Auf dem Weg dahin besichtigten die Wanderfreunde noch das Opelbad, das mit 1500 Quadratmetern hoch über den Dächern der Stadt gelegen durch seinen einzigartigen Ausblick bis hin zur Rheinebene und den Ausläufern des Taunus besticht.

Die Besichtigung der russisch-orthodoxen Kirche hinterließ wegen ihrer majestätischen Ausstrahlung von außen und ganz besonders von innen bleibende Eindrücke. Die Kirche mit ihren fünf weithin leuchtenden vergoldeten Kuppeln wurde zwischen 1849 und 1855 als Grabkapelle für die Tochter des russischen Großfürstenpaares gebaut, die mit 19 Jahren bei der Geburt ihres ersten Kindes verstarb. Auch auf dem benachbarten russisch-orthodoxen Friedhof konnten die Wanderfreunde beeindruckende Gräber zahlreicher bedeutender russischer Persönlichkeiten bis in die heutige Zeit bestaunen.

Nach diesen interessanten und erlebnisreichen Stunden bei bestem Wetter ließen die Wanderfreunde den Tag in fröhlicher Runde in einem Gutsausschank im Rheingau ausklingen. red

© Südhessen Morgen, Montag, 28.05.2018