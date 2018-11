Besinnlich in die Winterpause

Groß-Rohrheim.Am kommenden Freitag, 30. November, lädt der Bauernmarkt in Groß-Rohrheim ab 14 Uhr alle Besucher ein letztes Mal in die Rathausscheune ein, um gemeinsam Advent zu feiern. Dann verabschiedet er sich in die Winterpause und öffnet wieder im März 2019. Der Duft selbst gebackener Plätzchen und leckeren Glühweins locken Groß und Klein in die Rathausscheune.

Die Kuchentheke bestückt am Freitag das bewährte Team des Sportvereins BiNoWa. Auch Vollmers Weinstand wird im Innern der Scheune Winzerglühwein oder auch ein Glas rheinhessischen Rot- oder Weißwein ausschenken. Der Lottoclub brät herzhafte „Rohrheimer Lange“-Bratwurst zum Wein oder zum Kellerbier am Stammtisch des Büttenhofes.

Fleischkäsebrötchen, Fleischwurst oder Weihnachtsbraten gibt es bei Metzger Volz. Frisches Obst und Gemüse, Zitrusfrüchte, Nüsse und Schokofrüchte bietet der Hofladen Embach. Traditionelle Gewürze für die Weihnachtsbäckerei oder den Gänsebraten bietet Küblers aus Büttelborn. Schönes für drinnen und draußen hat Eva’s Blütenzauber aus Biblis. Hier können Adventsgestecke und Kränze für die Weihnachtszeit entdeckt werden. Verkäufer von Kunsthandwerk können sich für den Adventsmarkt bei Christa Rupp unter Telefon 06245/57 26 ohne Standgebühren anmelden.

Ob der Bauernmarkt nächstes Jahr in die Allee zurückkehrt oder im Rathausinnenhof bleibt, ist noch nicht geklärt, wird aber rechtzeitig bekannt gegeben. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 28.11.2018