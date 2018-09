Besinnliches erstes Türchen

Bürstadt.Große Sterne, kleine Sterne und Licht in verschiedenen Farben - so begann er, der Bürstädter Adventskalender. Dass die Familie Rohatsch die Aktion mit der Illumination der Fassade ihres Hauses in der Schubertstraße eröffnet, hat schon Tradition. Doch während in den vergangenen Jahren Türchen mit Hinweisen auf die kommenden Aktionen auf die Hauswand gebeamt wurden, fiel das Ganze diesmal etwas

...