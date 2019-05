Besonderes Auftaktspiel

Bürstadt.Die erste Mannschaft des Tennis Clubs Bürstadt startete mit einem besonderen Auftaktspiel in die neue Saison. Nach dem letztjährigen Aufstieg in die Bezirksoberliga, kam es gegen den TC Fischbachtal zu der Neuauflage des vergangenen Aufstiegsspiels. Nach dem damaligen Sieg, musste sich der TCB dieses Mal in einem umkämpften Match mit einer 3:3 Punkteteilung im Duell der Aufsteiger zufrieden geben.

„Schade es war denfinitiv mehr drin“, sagte Dominik Butz im Anschluss der Partie. Die ersten beiden Einzel gingen verloren. Dabei kämpfte sich Daniel Stumpf mit großer Leistung und Hingabe in einen dritten Satz, musste sich dann jedoch geschlagen geben. An Position drei und vier gewannen Tobias Klinger und Sebastian Keil ihre Einzel und später ihr Doppel souverän und sicherten damit ihren Punktgewinn.

Die Damenmanschaft des TCB durfte zum Auftakt der Saison 2019 auswärts gegen den TAG Pfungstadt ran. Den Ehrenpunkt bei der deutlichen 1:5-Niederlage, holten sich Paula Vargas und Celine Gebhardt, die ihr Doppel mit 6:2 und 6:4 gewinnen konnten. Beide mussten sich in den vorherigen Einzeln ihren Kontrahentinnen geschlagen geben.

Gekämpft um die ersten Punkte der Saison hatte außerdem Sophia Klenk, die ihr Einzel mit 3:6 und 6:7 verlor. An Position vier verlor im Anschluss Nadine Tannreuter auch ihr Einzel mit 1:6 und 3:6.

Das gemeinsame Doppel, der vor der Saison von Lampertheim nach Bürstadt gewechselten Spielerinen, ging ebenfalls in drei Sätzen an die Pfungstädterinnen. red

Weiteren Ergebnisse: Bezirksliga A (Damen 30) TC Bürstadt - SG Weiterstadt 3:3 Bezirksliga A TC Bürstadt 2 - Mörlenbacher TC 3:3 Bezirksoberliga (Herren 65) TC Bürstadt - MSG TC Nd. Roden/ TSG Rodgau 3:3 Bezirksliga A (Jugend U8) TC Bürstadt - TG Bobstadt 7:13

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 22.05.2019