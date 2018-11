Beste Freunde auf dem Thron

Bürstadt.Die Durststrecke der Narren in Büstadt muss lang und trist gewesen sein. Wie sonst lässt sich erklären, mit welchem Enthusiasmus die Abordnungen der Fastnachtsvereine das neue Stadtprinzenpaar Manuela II. und Prinz Marcel II. im Saal des Gemeindezentrums von St. Michael begrüßten.

In ihren närrischen Galauniformen angetreten, huldigten sie den närrischen Hoheiten nicht nur mit drei donnernden Helau, sondern beschenkten und beglückwünschten sie auch. Im eng gewordenen Saal schunkelten die Jokusjünger mit Bürgermeisterin Bärbel Schader, Landtagsabgeordneten Alexander Bauer, Kreisbeigeordneten Heinz Klee und politischen Vertretern zu „Am Rosenmontag bin ich geboren“ und groovten sich so auf die fünfte Jahreszeit ein. Fiel auch der Abschied von Ex-Prinzenpaar Alex und Thomas schwer – Alex verdrückte sogar ein paar Tränchen – so können die Narren den Start in die fünfte Jahreszeit wohl offensichtlich kaum erwarten.

Abschied unter Tränen

Im Jubiläumsjahr der Vereins-AG, die am Inthronisierungstag auch mit einer kleinen akademischen Feier ihr 6 x 11-jähriges Bestehen zelebrierten, wurde die Abschiedsrede von Alex und Thomas ebenso beklatscht, wie dem neuen Prinzenpaar die ganze Herzlichkeit der Bürstädter Narren entgegenschlug.

Unter dem Motto: „Beste Freunde wunderbar sind immer füreinander da“ berichteten die Beiden von ihrer intensiven Freundschaft, die beim Handball ihren Ursprung hat. Während Manuela II. bereits in der Kampagne 2001/2002 die Krone trug, kommt Marcel II. aus Biblis, stand bei der TG im Tor, ist Trainer und engagiert sich bei der KAB. Manuela II. hat sich vorgenommen, während der Kampagne Spenden für das Projekt „Wünschewagen“ des Arbeiter-Samariter-Bunds zu sammelt. Marcel II. möchte hingegen die Kinder- und Jugendfreizeit der KAB mit Spenden unterstützen.

Alex und Thomas wurden von Steffen Schweikert, dem Vorsitzenden der Vereins-AG, in den Bürgerstand zurückversetzt. Dann folgte die Inthronisierung. Schweikert sorgte für Lacher in der Runde mit seiner Feststellung: „Ich hätte mir nie gedacht, dass ich als Groß-Rohrheimer einen Bibliser einmal zum Prinzen von Bürstadt ernennen würde“. Dieser neuen interkommunalen Narretei fügte Präsidentin Sandra Beilstein ein weiteres verbales Schmankerl hinzu. Bei der Vereidigung des neuen Prinzenpaars konnte sie sich nicht verkneifen, Marcel auf eine zukünftige „Einbürgerung“ nach Bürstadt vorzubereiten.

Es folgten die Grußworte von Bürgermeisterin Bärbel Schader und dem Kreisbeigeordneten Heinz Klee. Dann gab Steffen Schweikert einen kleinen Einblick in die Geschichte der Vereins-AG. Er erinnerte an Fastnachtsumzüge und in Eigenregie durchgeführte Sitzungen. Sein Dank galt nicht nur verdienten Mitgliedern, sondern auch den Tollitäten vergangener Jahre.

Bei der anschließenden „Gratulationskur“ musste das neue Prinzenpaar dann erstmals Stehvermögen beweisen. Der Strom der Gratulanten wollte nicht abreißen. Selbst ein von Musiker Heinz Kilian angestimmter „Auszugsmarsch“ hatte keinen nennenswerten Erfolg.

