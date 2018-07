Anzeige

Stimmung bis nach Mitternacht

„Das Fest dauerte bis weit nach Mitternacht“, verriet am Sonntagmorgen ein schwer angeschlagenes Mitglied, das das Jubiläum ausgelassen mitgefeiert hatte. „Es war super“, erklärte auch Herbert Rosenberger. Er kümmert sich als bekennender Musikfreund auch immer um die Bandauswahl beim Stadtlauf. Mit diesem sportlichen Höhepunkt, den die Mitglieder organisieren, bereichert der KV Knibbeldick seit Jahren das Kerwetreiben in Bürstadt und setzt am Kerwesonntag-Vormittag ein deutliches musikalisches Ausrufezeichen.

Musikalischer Frühschoppen

Beim Frühschoppen am Sonntagmorgen sorgte das „Original Odenwald Set“ für Stimmungsmusik. In der Musikergruppe sind auch die beiden Bürstädter KKM-Musiker Werner Held und Karlheinz Fettel, die mit Schlagzeug und Tuba für den nötigen Sound und Rhythmus sorgten.

Unter dem schattigen Zeltdach verkrochen sich so die meist noch etwas unausgeschlafenen Gäste und ließen sich die bayrischen Spezialitäten und das Bier schmecken. Dazu passte ein lautstarkes „Prosit auf die Gemütlichkeit“, mit dem das Odenwald Set das Publikum zu neuem Leben erweckte.

So klang das Fest am Sonntag gegen späten Nachmittag gemütlich aus und hinterließ unter den Organisatoren und Mitgliedern rundherum nur zufriedene Gesichter.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 19.07.2018