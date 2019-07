Besuch in der Dämmfabrik

Bürstadt.Die Bürstädter CDU lädt in den Ferien zu einer Sommertour ein. Die ursprünglich vorgesehene Besichtigung des Bürstädter Wasserwerks müsse verschoben werden, heißt es in einer Mitteilung der Christdemokraten. Stattdessen ist am Montag, 8. Juli, um 18.30 Uhr eine Firmenbesichtigung im Gewerbegebiet Nord vorgesehen. „Der Dialog mit der heimischen Wirtschaft ist uns wichtig. Deshalb besucht die CDU regelmäßig Unternehmen und Betriebe in unserer Stadt“, sagt Fraktionsvorsitzender Jürgen Eberle. In diesem Jahr öffnet die Dämmfabrik GmbH ihre Türen. Das Unternehmen plant, produziert und vertreibt Dämmelemente nach Maß. Treffpunkt ist um 18.30 Uhr am Firmeneingang in der Lilienthalstraße 2 (Gewerbegebiet). Zu besseren Planung wird um eine Anmeldung unter info@cdu-buerstadt.de oder telefonisch unter Telefon 06206/96 99 76 gebeten. red

