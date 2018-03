Anzeige

„Ich bummele gerne durch Ausstellungen und Künstlermärkte und staune stets, was alles möglich ist“, erzählte Irmi Blechhaus. Es gebe so viele tolle Ideen und Inspirationen, die sie am liebsten daheim ausprobieren würde. „Aber ich habe selbst nicht so das Händchen für diese Dinge“, verriet sie. Umso mehr erfreue sie sich an den gekauften Schönheiten und Dekorationsideen, die sie auf solchen Märkten finde. Und davon gab es reichlich. Ein Rundgang durch das Bürgerhaus brachte eine Vielfalt an Selbstgemachtem in den Blick, ständig war Neues zu entdecken.

Kreatives aus Büchern

Von Holzhasen mit ausgeschnittenen Herzen als Schwänzchen über Taschen aus alten Jeans, Perlenketten und Kinderkleidung bis hin zu verzierten Dosen, kunstvollen Schachteln oder Keramikarbeiten. Zudem gab es Leseknochen aus Stoff und jede Menge verzierte Ostereier. Liköre und Marmeladen sorgten für kulinarische Entdeckungen. Weiterhin gab es Kreatives aus Büchern. Beispielsweise wurden Buchseiten nach innen geknickt, dabei entstand ein Igel. „Wie das wohl gemacht wird“, fragte sich sicher nicht nur Irmi Blechhaus. Auf jeden Fall war es ein Blickfang, das die Bücherwand daheim schmücken kann.

Beim weiteren Bummeln konnten Besucher handwerkliche Kunst bewundern. An einem Stand entstanden aus Borsten verschiedene Besen, und passend zu Ostern wurden an einem anderen Stand Ostereier per Frästechnik künstlerisch verziert. So konnten die Besucher den einen oder anderen Blick hinter die Kulissen der Herstellung werfen. „Es stehen auch verschiedene Mitmachaktionen für die Besucher bereit“, berichtete Martina Rausch vom Vorstand des Künstlervereins. Gäste bastelten unter fachmännischer Anleitung mit unterschiedlichen Techniken Osterkörbchen oder zogen Armbänder und Schlüsselanhänger mit Perlen auf. Für Kinder gab es eine eigene Bastelecke, wo sie kreativ werden konnten.

Schönsten Stand prämieren

„Es ist schön, dass die Ausstellung so gut angenommen wird“, freute sich Rausch nach der zweijährigen Pause. „Wir haben gesehen, wie groß der Zuspruch bei der weihnachtlichen Ausstellung war und uns überlegt, jetzt auch wieder die Osterausstellung anzugehen. Da gibt es ja auch wieder viele schöne Sachen zu entdecken“, sagte Rausch zufrieden. Sie hatte selbst frühlingshafte Bilder mitgebracht zum Ausstellen. Neben ihr beteiligten sich fünf weitere Mitglieder mit künstlerischen Präsentationen an der Ausstellung.

Zum ersten Mal hat der Verein für die Osterausstellung eine reichhaltig bestückte Tombola organisiert. Dafür waren die Mitglieder Doris Hilsheimer und Monika Brenner zuständig. Zu gewinnen gab es bunte Frühlingsblumen aller Art. Denn alle Aussteller sowie Mitglieder des Künstlervereins stellten kleine Kunstwerke als Preise zur Verfügung. „Außerdem freuen wir uns über die Spenden aus der Geschäftswelt“, sagte Rausch dankbar.

Außerdem durften die Besucher den schönsten Stand in der Halle des Bürgerhauses küren. Wer am Ende die meisten Stimmen erhält, gewinnt 50 Euro. „Das ist eine kleine Motivation für die Aussteller, ihre Stände optisch ansprechend darzustellen - und das ist zugleich ein weiterer Pluspunkt für die Ausstellung“, fand Martina Rausch.

© Südhessen Morgen, Sonntag, 25.03.2018