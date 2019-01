Besucher lernen EKS kennen

Bürstadt.Für Schulleiterin Stephanie Dekker war es ein „spannender Tag, an dem die Kinder im Mittelpunkt stehen“. Die Erich Kästner-Schule (EKS) hatte zum Tag der offenen Tür eingeladen. Dabei wollte das Lehrerkollegium zusammen mit den Schülern für ihre Schule werben und die Vorzüge herausstellen. Und dieses Unterfangen gelang – dank eines umfangreichen, informativen Programms auf allen Ebenen.

Kaum hatte die Chor-AG unter der Leitung von Patrick Embach die Besucher mit „Hallo Lieblingsmensch“ musikalisch begrüßt, schwärmten die Gruppen aus, um die Schule zu erkunden. Kim Szekely, die nach ihrem Schulabschluss eine Ausbildung als Zerspanungsmechaniker machen wird, führte eine Gruppe durch die frisch renovierte und sanierte Schule. Voller Stolz präsentierte Szekely die Mediothek und die Fachsäle für Chemie, Physik und Biologie. Aber auch in den Musik- und Kunstraum sowie die Mensa konnten Interessierte einen Blick werfen.

Über die verschiedenen Schulzweige der Gesamtschule gab es viele Informationen. Außerdem wurde Schnupperunterricht in den Fächern Latein, Französisch, Mathematik und Erdkunde angeboten. Auch die EKS-Netzhelden, der Förderverein und die Theater AG warben für sich. So hatte Frank Gumbel mit den jungen Darstellern gespielte Witze eingeübt, zeigte, wie es beim Lesetraining zugeht, und ließ seine Theatertruppe „Die sieben Weisen“ Szenen aus einem lustigen Unterricht vorführen. In der Mediothek konnten die Besucher an einem EKS-Märchenquiz teilnehmen. Zur Belohnung gab es Glückwünsche und die Auszeichnung zum „Märchenspezialist“.

Ein Film über die Englandfahrt gewährte Einblicke in den Aufenthalt dort. So hatten die EKS-Schüler nach einer Fährfahrt nach Dover eine Stadtführung in Canterbury. In London ging es zur Tower Bridge und zum Tower of London. Eine Themsefahrt und der Besuch des London Eye gehörte ebenso dazu wie ein Spaziergang von Westminster bis zum Piccadilly Circus. Die Kinder waren bei Gastfamilien untergebracht, und sie besuchten das Musical „Mamma Mia“ .

Während sich die Kinder mit viel Begeisterung an der EKS-Mitmachrallye beteiligten, nutzten viele Eltern das Bewirtungsangebot im Haupteingangsbereich. Hier saßen auch die Eltern von Samuel. Sein Vater Klaus Morweiser ist Lehrer an der berufsbildenden Karl Kübel Schule in Bensheim. „Wir bekommen viele Schüler aus der EKS,und die sind in der Regel sehr gut ausgebildet.“ Deshalb und weil Samuel die Schule fußläufig erreichen kann, soll er die EKS besuchen.

Elternabend am 31. Januar

Die Eltern füllten Fragebögen aus. Diese werden nun ausgewertet, danach lädt die Schule am Donnerstag, 31. Januar, zu einem Informationsabend ein. Dann wird es weitere Informationen zu den einzelnen Schulzweigen geben. Das Kollegium will die Eltern über zusätzliche Möglichkeiten fürs soziale Lernen oder Ganztagsangebote informieren.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 22.01.2019