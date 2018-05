Anzeige

Bürstadt.Gleich nach dem Gottesdienst in St. Michael, wo auch der erste Altar stand, startete die Prozession zu Fronleichnam gestern in Bürstadt. Viele Anwohner hatten ihre Häuser mit Flaggen in den Farben der katholischen Kirche – Gelb und Weiß – bestückt. Es gab auch alte bestickte Fahnen, auf denen zu lesen war: „Gelobt sei das allerheiligste Sakrament“ und „Gelobt sei Jesus Christus“.

Ganz vereinzelt hatten Bewohner Blüten auf die Straße gestreut, um den Weg zu St. Peter zu schmücken. Die Monstranz wurde von Pfarrer Peter Kern getragen. Er schritt unter dem Baldachin, den wie immer die Männer der Freiwilligen Feuerwehr hielten. Die Katholische Kirchenmusik spielte, immer wieder sangen die Teilnehmer.

An jedem Altar sprach Pfarrer Kern Gebete und Segen und zitierte aus dem Neuen Testament. Am Marktplatz hatten wie üblich der Julia-Kreis und die Familie Rohatsch den Altar gerichtet. Sie waren seit 8 Uhr dort, stellten die Rückwände auf, an denen der Altar aufgebaut wurde und arrangierten den Blumenschmuck. Der wurde von den Bürstädter Gärtnereinen Brechenser und Bartosch gespendet.