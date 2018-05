Betreiber wartet auf Zusage

Anzeige

Bürstadt.Mit großer Mehrheit hat die Stadtverordnetenversammlung am Mittwoch den Bebauungsplan für den neuen Indoorspielplatz in der Tennishalle verabschiedet. René Spindler würde sein Dschungelcamp für Kinder am liebsten zu Beginn der Sommerferien öffnen. „Wir haben bereits alle Unterlagen beim Kreis eingereicht und warten jetzt auf die Genehmigung.“

Für den zweispurigen Ausbau der Straße entlang der Naturoase Lachgärten hat der Wormser bereits auf eigene Kosten gesorgt. Zudem hat er die Eingangstüren erneuert und fast alle Spielgeräte aufgebaut. Lediglich der große Vulkan zum Klettern müsse noch installiert werden.

Tennisclub äußert Bedenken

Chantal Stockmann (FDP) äußerte sich im Parlament skeptisch, was den Standort angeht. Sie fürchtet, die benachbarte Naturoase könne unter dem stärkeren Verkehr leiden. Uwe Metzner (Grüne) kritisierte, dass der Weg schon verbreitert wurde, noch ehe der Bebauungsplan verabschiedet wurde. Beide Politiker enthielten sich.