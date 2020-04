Betrieb in Bürstadt läuft 2021/22 aus

Bürstadt.Im neuen Schulentwicklungsplan steht es jetzt schwarz auf weiß: Die Sprachheilschule zieht weg aus Bürstadt, als neuer Standort ist die Siegfriedschule in Heppenheim vorgesehen. Als Begründung für den Umzug ist festgehalten: „Standort Bürstadt ungünstig, da nicht zentral.“ Die Sprachheilschule ist als eigene Abteilung an die Bürstädter Schillerschule angegliedert. In kleinen Gruppen lernen hier Kinder besonders intensiv den Umgang mit Lauten, Wörtern und Sprache. Neben den vier Grundschuljahrgängen ist auch eine Vorklasse eingerichtet.

Insgesamt besuchen zurzeit 58 Kinder die Sprachheilschule, wie das Planwerk auflistet. Davon kommen 23 Jungen und Mädchen von der Bergstraße, sieben aus dem Weschnitztal, ein Kind aus der Region Überwald, 18 aus dem nördlichen und neun aus dem südlichen Ried. Bei dem Umzug ist ein fließender Übergang vorgesehen: „Auslaufende Auflösung der Sprachheilabteilung zum Schuljahr 2021/22“ heißt es dazu in dem Fahrplan fürs Schulwesen im Kreis.

Zwei Instanzen stimmen zu

Der Umzug der Sprachheilschüler wird schon seit Jahren diskutiert. Jetzt steht eine endgültige Entscheidung an. Die Betriebskommission und der Kreisausschuss haben dem Schulentwicklungsplan inzwischen zugestimmt. Damit fehlt nur noch ein Beschluss des Kreistags, wie das Landratsamt mitteilt. Die für den 27. April vorgesehene Sitzung findet wegen der Corona-Pandemie allerdings nicht statt. Auf welchem Weg der Kreistag in der nächsten Zeit Beschlüsse fasst, stehe bislang noch nicht fest.

Das Team der Schillerschule trennt sich nur ungern von den Sprachheil-Kollegen. „Wie sind zu einer Familie zusammengewachen“, hieß es schon vor Jahren. Allerdings ist es mit der Zeit immer enger an der Schule geworden. Ab dem kommenden Jahr soll der komplette Komplex abgerissen und neu aufgebaut werden. Geplant wird mit jeweils sechszügigen Jahrgängen – aber ohne Sprachheilabteilung. sbo

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 15.04.2020