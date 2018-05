Anzeige

Bürstadt.Eine besorgte Passantin hat am Mittwochabend die Polizei alarmiert, weil sie eine offensichtlich hilflose Person an der Bushaltestelle in der Bürstädter Mainstraße aufgefunden hatte. Schnell stellten die Beamten fest, dass der Mann betrunken war, sie fanden eine Flasche Wodka neben ihm. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Darmstadt den Mann zudem mit einem Vollstreckungshaftbefehl suchte. Der 38-Jährige hatte eine Geldstrafe aus dem Jahr 2016 in Höhe von 225 Euro wegen „Schwarzfahren“ nicht bezahlt. Er leistete Widerstand gegen die Polizeibeamten, die ihn auf die Dienststelle bringen wollten. Dies brachte ihm zusätzlich eine Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ein. Da der 38-Jährige die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun die nächsten 15 Tage ersatzweise im Gefängnis verbringen. kur/pol