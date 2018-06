Anzeige

Jeweils zur vollen Stunde wurde das Publikum mit Kunstrad- und Judovorführungen verwöhnt. Wer immer noch genügend Luft hatte, konnte sich beim Seilspringen vergnügen, ob abwechselnd auf einem Bein oder mit geschlossenen Füßen. Richtig außer Puste kamen die Grundschüler spätestens, als sie zwölf mal 30 Sekunden lang über das Seil springen sollten oder den „schwachen“ Fuß zum Einsatz bringen mussten.

Wer der Sonne aus dem Weg gehen wollte, war im Betreuungsgebäude am richtigen Platz. Hier konnte man sich an Kuchen, Getränken, Obst und Gemüse laben. Auch warme Würstchen waren im kulinarischen Angebot. Eine kleine Cocktailbar am Bouleplatz sorgte ebenfalls für leckere Erfrischung. „Der Elternbeirat hat die Organisation übernommen, der Erlös kommt den Förderverein der ALS zugute“, erläuterte Susanne Kaul. Fell

© Südhessen Morgen, Dienstag, 12.06.2018