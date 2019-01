Bewegung bei Oli-Bebauung

Bürstadt.Gesundheit und Bewegung standen im Mittelpunkt des Neujahrsempfangs der Stadt Bürstadt, der gestern im Bürgerhaus stattgefunden hat. Bürgermeisterin Bärbel Schader sprach über vieles, was im vergangenen Jahr bewegt wurde. Sie hatte aber auch ein paar Neuigkeiten für die zahlreichen Besucher und Ehrengäste.

So berichtete sie von deutlichen Fortschritten bei der Bebauung des ehemaligen Oli-Geländes. Hier habe man dank der Baulandoffensive des Landes Hessen neue Weichen stellen können. Die Ergebnisse der Gespräche will sie in einer der nächsten Parlamentssitzungen vorstellen. „Dann beginnen die Verhandlungen zur Umsetzung mit dem Land Hessen“, kündigte Schader an.

Der erste Spatenstich steht am Montag beim sozialen Wohnungsbau in der Burgunderstraße bevor, wo die Baugenossenschaft nun ihr Projekt realisieren kann.

Kräftig investiert hat die Stadt im Bereich Kinderbetreuung. Zwei Kindertagesstätten wurden erweitert, die Kinderkrippe Sonnenkäfer bekommt eine neue Außenanlage. Und im Bildungs- und Sportcampus ist ein neuer Kindergarten geplant. Außerdem ist der Umbau des neuen Jugendhauses abgeschlossen. Bald steht nun die lange erwartete Einweihung an.

In die Schulen wurde und wird kräftig investiert. Schader erinnerte an die Einweihung der modernisierten Erich Kästner-Schule im vergangenen Jahr. Die Lehrer und Kinder an der Schillerschule können in der kommenden Woche ihre neue Mensa einweihen und blicken der weiteren Umgestaltung mit Spannung entgegen.

In Bobstadt wird der Hof der Astrid-Lindgren-Schule umgestaltet. Und der Kreis hat zugesagt, die Sporthalle noch in diesem Jahr zu sanieren und das Foyer so umzubauen, dass es auch als Treffpunkt für die Bobstädter dienen kann,

Auch für die Senioren ist einiges auf den Weg gebracht. Das Altenpflegeheim St. Elisabeth bekommt seinen Anbau und wird modernisiert. Die Stadt hat das Heim zwar an die Caritas verkauft, finanziert aber eine Stelle für Sozialpädagogik, um die Arbeit weiter zu unterstützen.

Schader spricht aber nicht nur über Projekte von Stadt und Kreis. Sie hebt auch die Arbeit der Vereine und der vielen Ehrenamtlichen heraus. Auch davon lebe eine gesunde Stadt. Bürstadt sei Fastnachtshochburg, lache gern bei den Stücken der Theatergruppe „Sainäwwel“, genieße Musik bei tollen Konzertereignissen. Bürstadt treibe Sport, und das mit Erfolg, wie die anschließende Sportlerehrung (wir werden noch berichten) zeigte. Und letztlich gelinge auch Bürgerbeteiligung nur, wenn Kirchengemeinden, Sport- und Kulturvereine, Beiräte und soziale Träger gemeinsam agieren. „Immer wenn es darauf ankommt, weiß ich, dass sie da sind“, betonte die Bürgermeisterin.

Pfarrer Reiner Heymach griff das Wort von der gesunden Stadt auf. In der Aufzählung der Bürgermeisterin habe eines gefehlt, aber dafür habe man ja den Pfarrer eingeladen, witzelte er. Eine Stadt brauche Shalom, also den Frieden und eine Gemeinschaft, die das Leben fördere. Er wünschte sich Fairness, im Sport, aber auch in der Politik.

Und auch Stadtverordnetenvorsteher Ewald Stumpf blickte auf die Entwicklungen in Bürstadt und den Stadtteilen. Er forderte alle auf, mit Zuversicht und Vertrauen an die Aufgaben der Zukunft heranzugehen und den Mut dazu zu haben, Hindernisse aus dem Weg zu räumen.

Für den musikalischen Rahmen des Neujahrsempfangs sorgte das Bläserensemble „Presto“ unter der Leitung von Wolfgang Rothenheber mit drei Stücken.

© Südhessen Morgen, Samstag, 19.01.2019