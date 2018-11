Bewerbung liegt vor

Bürstadt.Steffen Lüderwald ist nun auch ganz offiziell Bürgermeisterkandidat der Bürstädter SPD. Seine Bewerbung liegt im Rathaus vor, wie Wahlleiter Michael Molitor gegenüber unserer Zeitung bestätigte. Am Freitag hatten die Sozialdemokraten den 49-Jährigen aus Hofheim in einer internen Sitzung bestimmt (wir berichteten), gleich am Montag wurden die Unterlagen bei der Verwaltung abgegeben. Dazu zählen laut Molitor der Wahlvorschlag der SPD sowie eine Niederschrift der Sitzung, die Zustimmungserklärung des Kandidaten sowie eine Wählbarkeitsbescheinigung.

Bis Montag, 19. November, 18 Uhr, können sich noch Kandidaten um den Chefsessel im Rathaus bewerben. Dies ist auch als unabhängiger Kandidat möglich, dann müssen jedoch 62 Unterschriften von Unterstützern vorliegen. Gewählt wird am Sonntag, 27. Januar.

„Ich bin gespannt, ob noch jemand eine Bewerbung abgibt“, sagt der SPD-Vorsitzende Boris Wenz. Mit dem eigenen Wahlkampf habe dies aber nichts zu tun. Dieser werde am Wochenende mit Steffen Lüderwald geplant. „Wir haben noch elf Wochen – mit Weihnachten dazwischen, die Zeit ist knapp“, meint Wenz selbst. cos

