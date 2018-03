Anzeige

Bürstadt.Gabi Winkler, Mitarbeiterin der Bücherei von St. Michael, empfiehlt diesmal das Buch „Der Wortschatz“ von Elias Vorpahl:

„Dieses bezaubernde Buch hat mich förmlich in seine Seiten hineingesaugt. Dem Autor ist hier etwas ganz Besonderes gelungen. Mit einer überbordenden Fantasie schreibt er Seite für Seite die Geschichte eines Wortes nieder. Spannend, lustig, traurig und nachdenklich geht es zwischen diesen Buchdeckeln zu.

Dieses und viele weitere Bücher sowie Hörbücher und DVDs können ... Dieses und viele weitere Bücher sowie Hörbücher und DVDs können kostenlos ausgeliehen werden. Öff nungszeiten sind dienstags, 16 bis 18 Uhr, donnerstags, 16 bis 19 Uhr, freitags, 10 bis 12 Uhr, sonntags, 10 bis 12 Uhr.

Wort lebt – beschützt und geliebt – bei seinen Eltern. Aber eines Morgens geschieht das Schreckliche, zwei schmallippige Gesellen, auch Stimmbänder genannt, erscheinen, und Wort und seine Freunde verschwinden in ihrem Schlund, weil sie von einem Menschen ausgesprochen werden. Als Wort wieder erwacht, kann es sich an nichts mehr erinnern, auch nicht an seine Bedeutung. Und in der Sprachwelt gibt es nichts Schlimmeres als ein Wort ohne Sinn. Also macht Wort sich auf, die Welt der Sprachen zu erkunden und seinen Sinn wieder zu finden.