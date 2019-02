BFC feiert lange Partynacht

Riedrode.Zu einer bis in die Morgenstunden dauernden Sitzungsparty hatte der Bürstädter Fastnachtsclub ins Bürgerhaus Riedrode eingeladen. Unter dem Motto „Was’n Zirkus“ garantierten in der kunterbunten Nacht „wilde Tiere“, entzückende Artistinnen, strenge Dompteure und Zirkusdirektorin Eva Hofer ausgelassenen Frohsinn. Sänger Marc Simon sorgte mit seiner sehens- und hörenswerten Ballermann-Liveshow für gesangliche Höhepunkte.

Groß raus kamen die närrischen Repräsentanten der Stadt. Dem Wunsch von Prinzessin Manuela II. und Prinz Marcel II. entsprechend, spendete der BFC unter dem Jubel des Publikums 160 Euro in Form von Spezialitäten an den Wünschewagen und übergaben eine Geldspende an die KAB Biblis, bei der sich Prinz Marcel engagiert.

Außer Rand und Band präsentierten sich nicht nur die von Alexandra Kern trainierten „Little Steps“, auch die „Diamond Chicks Garde“ und die „Prosecco-Garde“ ließen tänzerisch keine Wünsche offen. Zum Gelingen der farbenprächtigen Fastnachtsshow, zu der außergewöhnliche Kostümierungen der Akteure, effektvolle Masken und aufregende Frisuren beitrugen, sorgte das Männerballett „Fire Boys“ der Brunnebutzer für Glanzpunkte.

Für närrischen Einsatz geehrt

Geehrt für 1 x 11 Jahre närrischen Einsatz wurden sie für ihren Ausflug nach New Orleans gefeiert. Auch wenn sie beim Einzug durch den Saal mit gruseligen Mardi-Gras-Masken für Gänsehaut sorgten, eroberten sie besonders das weibliche Publikum mit einem schwungvollen Tanz und lösten Kreischalarm aus, als sie einige Kleidungsstücke fallen ließen. „Wir haben seit Jahren einen engen Kontakt zu den Fire Birds“, freute sich BFC-Vorstandsmitglied Gabi Hofer.

Als „Männerrechtler“ fühlte sich Büttenass Lui Schweikert in seinem Element. Er wünschte sich die Frauen als duldsam, nett, fleißig und vor allen Dingen gehorsam. Etwas überheblich – und sich der Zustimmung des männlichen Publikums wohl sicher, verkündete er: „Wir Männer kommen auch ohne Frauen aus.“ Ihm gab Inge Kilian, die nach Zeiten der Bütten-Abstinenz endlich wieder ihren angestammten Platz einnahm, kräftig Paroli. „Männer sind faul“, verkündete sie. Weder multitasking-fähig, noch einer besonderen „Schöpfung der Welt“ zugehörig, seien Männer im Allgemeinen und Besonderen „wenig hilfreich“.

Dass sie aber zumindest unverzichtbar für närrischen Klamauk sind, das stellte Christian Pscheidt unter Beweis. Als zuckersüßes Zebra parodierte er „Marty“ „den meist gesuchten tierischen Flüchtling“ aus dem Zeichentrickfilm „Madagascar 3: Flucht durch Europa“ mit unschlagbarer Komik. Seine Gesichtszüge kamen jedoch etwas ins Entgleisen, als Zirkusdirektorin Eva als sein komisches Pendant neben ihn trat. Die Lacher auf ihrer Seite hatte sie auch in einem Sketch mit Ehemann Patrick.

Zu einer Flugreise der besonderen Art luden „Die zwei Lerche aus de Siegfriedstroass“ ein. Christel Schick und Renate Wittner lösten mit ihren urkomischen Schilderungen von Luftfahrten – samt möglichen Pleiten, Pech und Pannen – Lachtränenströme aus.

Hatte Sänger Marc Simon schon zwischendurch die Bühne gerockt, ebnete er dann mit Gassenhauern zum Mitsingen den Weg in eine lange Partynacht mit DJ Rick. „Wir haben bis fünf Uhr früh gefeiert“, berichtete Gabi Hofer.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 20.02.2019