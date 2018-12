Biblis ehrt Sportler

Biblis.Die Sportlerehrung in Biblis findet am Sonntag, 10. März, statt. Schon jetzt werden die Vereine aufgefordert, Kandidaten zu melden, die für die Auszeichnung in Frage kommen. Geehrt werden Sportler, Trainer und Mannschaften, die in der Saison 2018 oder in der Verbandsrunde 2017/2018 einen der folgenden Plätze belegt haben: Kreismeisterschaften (Kreisklasse A) erster Platz, Bezirksmeisterschaften erster bis dritter Platz, Landesmeisterschaften erster bis fünfter Platz, Deutsche Meisterschaften erster bis zehnter Platz. Sportler, die sich für die Teilnahme an einer internationalen Meisterschaft eines in der Weltsportorganisation vertretenen Verbandes qualifizieren mussten, werden unabhängig von der erreichten Platzierung geehrt.

Vereine wenden sich ans Rathaus

Geehrt werden auch Sportler, die nicht in Biblis wohnen, aber einem örtlichen Verein angehören, sowie Sportler, die einem auswärtigen Verein angehören und in Biblis wohnen.

Die Vereine werden gebeten, ihre Meldungen spätestens bis Freitag, 8. Februar, in der Verwaltung bei Manfred Wohlgemuth oder Stefanie Pütz abzugeben oder per E-Mail an mwohlgemuth@biblis.eu oder spuetz@biblis.eu zu senden red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 20.12.2018