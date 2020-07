Biblis will wieder Bus nach Worms

Biblis.Die Gemeinde Biblis möchte, dass die Buslinie 642 wieder bis nach Worms führt und sucht dafür Unterstützung in der Bevölkerung. Bislang endet die Route in Hofheim: Von Biblis fährt der Bus nach Wattenheim und Nordheim bis in den Lampertheimer Stadtteil. Früher brachte er die Fahrgäste bis auf die andere Rheinseite. Das Anhörungsverfahren läuft noch bis Mittwoch, 15. Juli. Im Rathaus gibt es eine Unterschriftenliste, die auch auf der Internetseite biblis.eu unter Aktuelles zu finden ist. Da eine Unterschrift gebraucht wird, sollte diese ausgedruckt, ausgefüllt und beim Rathaus eingeworfen werden. Eingescannt kann sie auch per E-Mail an service@biblis.eu gesendet werden. cos

