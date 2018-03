Anzeige

Im Juniorenbereich zeigten alle Bibliser Sportler fantastische Programme, leisteten sich aber einen großen Patzer. Bei den Juniorinnen U19 begann Nina Hofmann, der die Kampfrichter bis vor der letzten Übung kaum etwas abziehen konnten. Dann musste sie unfreiwillig vom Rad, was so viel Zeit kostete, dass die letzte Übung aus der Zeitvorgabe fiel. Auch bei Anna Kreider war es lediglich das Zeitlimit, das ihr zuletzt viele Punkte abzog. Tobias Bauer hatte zwar keine Zeitprobleme, strauchelte aber bei einer Übung so sehr, dass es ihn gleich sechs Punkte kostete. Die Endergebnisse stimmten die Sportler dann trotzdem sehr zufrieden: Anna Kreider und Nina Hofmann erreichten beide neue persönliche Bestleistungen sowie die Plätze eins und zwei. Tobias Bauer wurde ebenfalls Bezirksmeister und schaffte außerdem die Qualifikation zur Hessischen Meisterschaft der Junioren.

Florian Hofmann trat in der Kategorie Elite Männer aufgrund einer Verletzung mit einer reduzierten Kür an. Versehentlich kürzte er sie spontan noch mehr, da er ein Element beim Vortrag vergaß. Den Rest präsentierte er gewohnt elegant, platzierte sich damit auf dem zweiten Platz und überschritt die Qualifikationsmarke um 45 Punkte. Der zweite Mann im Bibliser Bunde, Till Dietrich, musste krankheitsbedingt absagen.

Nachwuchs in guter Form

Luisa Langhoff sicherte sich in ihrem ersten Jahr in der Klasse Elite Frauen den Bezirkstitel – und ganz knapp die Hessen-Quali. Ihr spielten ihre Nerven einen bösen Streich; Übungen, die im Training funktionierten, wollten einfach nicht mehr klappen. Dieses Problem gilt es in den nächsten Wochen in den Griff zu bekommen.

Auch im 2er Kunstradsport überzeugten die Bibliser. Das jüngste Pärchen, Julia Kreider und Helena Bauer, fuhr souverän zu einer neuen Bestleistung und hofft mit dieser zur Hessischen Meisterschaft nachrücken zu können. Ihre Geschwister Anna Kreider und Tobias Bauer schafften diese Quali bei den Junioren in der gemischten Klasse. Auch die Juniorinnen Kassandra Bauer und Nina Hofmann erreichten eine neue persönliche Bestleistung und wurden, wie die anderen beiden Paare auch, Bezirksmeister.

Der befreundete Nachbarverein und Ausrichter der Meisterschaft RV Bürstadt errang zwei Bezirksmeistertitel in den Klassen 1er Kunstradsport Schüler U11 und 2er Kunstradsport Schüler U13. red

