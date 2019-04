Bibliser Jugend erfolgreich

Biblis.Beim Jugendschachturnier des SV Südwest Ludwigshafen, das im Rahmen des Jugend-Grand-Prix’ Pfalz, einer Turnierserie an mehreren Spielorten, ausgetragen wurde, konnten sich die Jugendlichen des Schachvereins Biblis sehr gut behaupten und allesamt erfolgreich Punkte sammeln.

Tim Putz und Dominic Ahlheim starteten in der zusammengefassten Jugendgruppe U18/U16/U14 und Umut Kizirlarslan im ABC-Turnier, einem U12-Turnier für Schachanfänger mit wenig Turniererfahrung. Tim Putz erreichte starke fünf Punkte, mit denen er in der U18-Wertung den ersten Platz belegte und in der Gesamttabelle geteilter Dritter unter 41 Teilnehmern wurde.

Dominic Ahlheim kam auf gute drei Punkte, mit denen er in der U16-Wertung viele höher eingestufte Spieler hinter sich lassen konnte. Im ABC-Turnier erspielte sich Umut Kizirlarslan sehr gute 4,5 Punkte und landete am Ende auf einem geteilten elften Platz unter 51 Teilnehmern. red

Info: Weitere Infos unter www.schachverein-biblis.de

