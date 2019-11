Bibliser KKM-Jugend besucht Workshop

Bürstadt/Biblis.Dass das gemeinsame Musikmachen in der Gruppe Spaß macht, konnte man beim diesjährigen Workshop des Diözesanverbandes der Bläserchöre des Bistums Mainz unschwer erkennen. Über 50 Jugendliche im Alter zwischen zehn und 18 Jahren von den Katholischen Kirchenmusikvereinen (KKMV) Biblis, Bürstadt, Lampertheim, Fehlheim, Abtsteinach und Zellhausen waren der Einladung des Verbandes gefolgt und hatten einen Tag lang viel Freude beim gemeinsamen Musizieren. Gastgeber in diesem Jahr war der KKMV Bürstadt.

Professionelle musikpädagogische Unterstützung gab es von Alexander Kropp, einem erfahrenen Dirigenten, der bereits zum dritten Mal vom Diözesanverband der Bläserchöre des Bistums Mainz hierfür gewonnen werden konnte. Gemeinsam mit ihm haben die Jugendlichen während des Workshops sechs unterschiedliche Musikstücke verschiedener Stilrichtungen erarbeitet und einstudiert. Auf dem Programm standen unter anderem die Ballade „A million dreams“ aus „The greatest Showman“ oder „Georgia on my mind“ von Ray Charles.

Am Ende des Tages kamen über 80 Eltern, Angehörige und Freunde, um das Ergebnis dieses KKMV-Jugendtages in einer „öffentlichen Probe“ anzuhören. Das Publikum lauschte dem Projekt-Jugendorchester und belohnte das Engagement der Jugendlichen mit großem Applaus. Für die Jugendlichen der KKM Biblis war es eine erlebnisreiche Erfahrung und zudem eine gute Vorbereitung auf das bevorstehende Benefizkonzert, bei dem sie gemeinsam mit dem GV Frohsinn sowie dem Chor der Pfarrei zugunsten der neuen Krippe für die Bibliser Pfarrkirche musizieren. Das Benefizkonzert findet am Sonntag, 17. November, um 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Bartholomäus in Biblis statt. Die Gruppen werden abwechselnd musikalische Beiträge darbieten. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 13.11.2019