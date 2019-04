Biker feiern Gottesdienst

Bürstadt.Zum ersten Mal findet am Samstag, 13. April, um 10 Uhr ein Freiluft-Motorrad-Gottesdienst auf dem Gelände des Schützenvereins Bürstadt statt. Zu dieser besonderen Feier lädt die evangelische Kirchengemeinde Bürstadt ein. Nach einem persönlichen Segenswort von Prädikant Jürgen Manske und Pfarrer Rainer Heymach können die Gäste ihre Fahrt beginnen. In den vergangenen Jahren wuchs die Anzahl der Besucher und Motorräder beim Motorrad-Gottesdienst stetig an. Das begrenzte Platzangebot in der Heinrichstraße und in der Kirche führte zu Überlegungen, den Motorrad-Gottesdienst ins Freie zu verlegen, gleichzeitig sollte aber auch der kirchliche Bezug gewahrt bleiben. Mit der Parkfläche des Schützenvereins und der Hubertuskapelle hofft die evangelische Kirchengemeinde, eine gute Alternative gefunden zu haben. Die Kollekte ist für einen sozialen Zweck bestimmt. red

