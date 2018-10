Biotop weg – Bußgeld fällig

Bürstadt.Trotz des Verbots durch das Kreisbauamt kann René Spindler wie geplant das „Horrorcamp“ zu Halloween an seinem Indoorspielplatz Dschungelcamp betreiben – ab heute Abend bereits das zweite Wochenende in Folge. „Sein Anwalt hat Widerspruch eingelegt, und dies hat aufschiebende Wirkung“, erklärt Frank Lindemann von der Stadtverwaltung in Bürstadt.

Grund für diese sogenannte Nutzungsentsagung durch den Kreis ist, dass der Bebauungsplan nur einen Spielbereich für Kinder in der früheren Tennishalle vorsieht. Die gruseligen Inszenierungen spielen sich jedoch außerhalb in Zelten ab und richten sich an Jugendliche und Erwachsene.

Zudem hat Spindler das Gelände mit Schotter auffüllen lassen – und dabei auch ein Biotop für Amphibien zugeschüttet. Auf Anfrage erklärte er, es handle sich um ein Versehen, da es ausgetrocknet und für ihn nicht als Lebensraum für kleine Lebewesen zu erkennen war. Die Untere Naturschutzbehörde verlangt nun, dass er dieses an gleicher Stelle wieder herstellt. Dies hat er schriftlich zugesagt. Ursprünglich hatte er vor, dies an einem anderen Ort aufbaut (wir berichteten). Nach Angaben der Stadtverwaltung werde die Untere Naturschutzbehörde ein Bußgeld verlangen.

Schauspieler erschrecken Gäste

Das schaurige Ereignis auf 2000 Quadratmetern rund um die Halle in der Gartenstraße läuft ab dem heutigen Freitag bis einschließlich Mittwoch, 31. Oktober, jeweils von 20 Uhr bis Mitternacht. Jugendliche ab 16 Jahre dürfen ab 22 Uhr nur noch in Begleitung eines Erwachsenen kommen. Zwischen alten Fässern, Autos und Särgen sind geschminkte Schauspieler als Zombies unterwegs. Lichteffekte sowie Pyrotechnik sollen die Gäste ebenfalls zum Gruseln bringen. cos

© Südhessen Morgen, Freitag, 26.10.2018