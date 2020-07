Bis sechs Jahre freier Eintritt

Bürstadt.Kinder bis zum Alter von sechs Jahren haben mit Beginn der Sommerferien ab Samstag, 4. Juli, freien Eintritt ins Bürstädter Waldschwimmbad. Für Kinder und Jugendliche von sieben bis 16 Jahren wird der halbe Preis erhoben, das heißt, sie bezahlen für vier Stunden einen Euro. Das haben die Stadtverordneten am Mittwochabend auf Vorschlag von Bürgermeisterin Bärbel Schader einstimmig unterstützt. Wie Schader berichtete, komme die Stadt damit der Anregung zahlreicher Nutzer nach, zumal es wegen der pandemiebedingten Schutzmaßnahmen im Moment keine Familienkarten gebe. Weiterhin dürften Kinder erst ab dem zehnten Lebensjahr ohne die Begleitung Erwachsener ins Bad.

Die Ticket-Reservierung via Internet werde gut angenommen, so die Verwaltungschefin weiter. Die Kontingente für die drei Besuchszeiten würden um je 50 Stück erhöht. Damit gebe es für die erste Besuchsmöglichkeit 150 Onlineplätze und 50 Tickets an der Kasse vor Ort. Für die Phasen zwei und drei stünden nun 250 Onlineplätze zur Verfügung, 100 Karten vor Ort. Zudem sollen künftig bis zu drei Tage im Voraus gebucht werden können

Die langen Wartezeiten beim Eintritt ins Freibad seien inzwischen verringert worden. Ob der Umkleidebereich teilweise geöffnet werden könne, prüfe man gerade. Es habe sich gezeigt, dass die Zeit für die Reinigung zwischen den drei Besuchsphasen möglicherweise ausreiche. Schader machte deutlich, dass die Modalitäten im Waldschwimmbad weiterhin schrittweise den praktischen Erfahrungen angepasst sowie, wenn möglich, Anregungen von Besuchern aufgenommen würden.

Verschiedentlich sprachen Sitzungsteilnehmer den Mitarbeitern der Stadtverwaltung Dank dafür aus, die Öffnung des Freibads rechtzeitig zu den Sommerferien ermöglicht zu haben. mas

