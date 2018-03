Anzeige

Bürstadt.Der neue Mainzer Bischof Peter Kohlgraf (Bild) kommt am Mittwoch, 14. März, zu Besuch nach Bürstadt. Und das ausgiebig: Von 10 bis 21 Uhr will er das Dekanat Bergstraße-West kennen lernen. „Er besucht alle 20 Dekanate und nimmt sich dafür jeweils einen Tag frei“, erzählt Dekanatsreferent Engelbert Renner. „St. Michael in Bürstadt liegt in der Mitte und verfügt über geeignete Räumlichkeiten für so ein Treffen“, erklärt Renner.

„Mein Ziel ist es dabei, die Haupt- und Ehrenamtlichen vor Ort kennenzulernen und einen ersten Eindruck der Arbeit, der Freuden und der Probleme vor Ort zu bekommen“, sagt der Bischof laut einer Pressemitteilung. Zu Beginn spricht er mit allen Leiterinnen der katholischen Kindertagesstätten, anschließend mit den Pfarrsekretärinnen und danach mit den Priestern, die nicht in leitender Funktion stehen. Zum Mittagessen trifft er sich mit Pfarrer Ronald Givens, der noch als Dekan im Amt ist, sowie seinem Nachfolger Pfarrer Peter Kern.

Am Nachmittag begegnet Kohlgraf laut Plan den leitenden Pfarrern des Dekanats, den Gemeindereferenten sowie den Vorsitzenden der Pfarrgemeinderäte. Wer ihn kennen lernen will, ist zum Gottesdienst um 19.15 Uhr in St. Michael willkommen. Der Tag klingt danach mit einem Imbiss und informellen Treffen mit Mitgliedern der Dekanatsversammlung im Pfarrzentrum aus. Das Ende seines Besuchs ist gegen 21 Uhr geplant. s co