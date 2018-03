Anzeige

Bürstadt.Die Europameisterschaft der International Field Archery Association (IFAA) fand in diesem Jahr in Budapest statt. In der Zeit vom 15. bis 18. Februar trafen sich dort 505 Teilnehmer aus 26 Ländern, um den Titel des Europameisters auszuschießen. Vom Pfeil- und Bogen-Club Bürstadt waren die beiden Blankbogenschützen Michael Abels (Schützenklasse) und Harry Schweigkoffer (Altersklasse) mit dem Auto angereist. Knapp über eintausend Kilometer waren zu bewältigen, um an dem Event teilzunehmen.

Der folgende Tag war geprägt von der Registrierung und der Trainingsmöglichkeit der beiden Varianten des Turniers. Der Wettkampf bestand aus zwei Standard-Runden, bei denen auf 20 Yards (18 Meter) zweimal sechs Passen a fünf Pfeile auf eine Auflage geschossen wurden, die einen Durchmesser von 40 Zentimeter hat.

Die Besonderheit war am zweiten Tag zu finden. Dort wurde eine Flint-Runde geschossen. 56 Pfeile werden dabei aus sechs verschiedenen Entfernungen geschossen. Sechs Meter, neun Meter und zwölf Meter auf eine Auflage mit 20 Zentimeter Durchmesser und 18 Meter, 23 Meter und 27 Meter auf eine Auflage mit 35 Zentrimeter Durchmesser. Die Schwierigkeit liegt hier nicht nur in der „Winzigkeit“ der Auflagen, sondern im ständigen Weiten-Wechsel, da nach jeweils vier Pfeilen die Entfernung geändert wird.