Blasrohr und Bogen gefragt

Bürstadt.Gemütlich eng wurde es am Ostersamstag in der Halle des Kaninchenzuchtvereins H 18 in Bürstadt. Hier trainieren die erfolgreichen Bogenschützen des Pfeil- und Bogenclubs (PBC) während der Winterzeit. Und dort fand auch zum zweiten Mal das Ostereierschießen des Vereins statt.

Vorsitzender Steffen Brinkmann freute sich nicht nur über den starken Andrang, sondern auch über talentierte Schützennovizen, die von einem engagierten Trainerstab in die Geheimnisse des Bogensports eingeführt wurden. „Unsere Gäste schießen mit Blankbögen“, verriet Brinkmann, dessen Sohn Alexander ebenfalls als Trainer bereitstand und sich mit Thomas Strubel, Olaf Kaiser, Marvin Abels und Kelli Tröger sich um die neugierigen Gäste kümmerte.

Erstmals konnten Interessierte auch die Kunst des Blasrohrschießens kennenlernen. „Blasrohrschießen ist eine neue Trendsportart, die aus Bayern rübergeschwappt ist,“ erklärte Brinkmann. Früher wurde es vornehmlich von indigenen Völkern zur Jagd benutzt. Heute wird es beispielsweise in der Tiermedizin als geräuscharmes Betäubungsinstrument eingesetzt. Als Trainer für diesen Bereich standen Michael Abels und Jürgen Koch parat.

Geschossen wurde auf die etwa zehn Meter entfernt stehenden Scheiben. Außerdem hatten die Verantwortlichen aber auch eine Hasen-Zielscheibe aufgehängt und die Besucher durften auf Luftballons schießen. „Das macht besonders den Kindern viel Spaß“, lachte Brinkmann. Für jeden Treffer in einen roten oder gelben Kreis gab es für die Erwachsenen ein buntes Osterei. Einen ganzen Karton davon nahm HCV-Gardetänzerin May-Li mit nach Hause, die mit einigen Mittänzerinnen des Heimat- und Carnevalvereins zu dem lustigen Treiben gekommen war. Auch das Prinzenpaar Manuela II. und Marcel II. stellten ihr Können unter Beweis. Viele Kinder nutzten die Gelegenheit, diese Sportarten auszuprobieren. Angeleitet von den Fachkräften, wurden sie für jeden Treffer mit Süßigkeiten belohnt.

Auch den Zuschauern wurde es nicht langweilig. So flimmerte die Geschichte des PBC über eine Leinwand und es gab Würstchen und ein reichhaltiges Kuchenbüffet.

Steffen Brinkmann schaut bereits nach vorn. Nachdem die Recurve-Mannschaft den Aufstieg in die Hessenliga geschafft hat, finden am 25. Mai in Bürstadt die Bezirksmeisterschaften auf dem PBC-Gelände an der Wasserwerkstraße statt.

