Blau-weiße Seligkeit im Festzelt der KKM

Bürstadt.Für alle Liebhaber bayrischer Gemütlichkeit und Gaumenfreuden wird es Zeit, die Lederhosen aus dem Schrank zu räumen und die Dirndl zu bügeln. Am Wochenende vom 21. und 22. September heißt es wieder im bayerisch geschmückten Festzelt der KKM: „O’zapt is“.

Doch nicht nur im Festzelt an der Forsthausstraße geht es rund. Auch die völlig ausgeräumte Werkstatt des Autohauses Jakob und Morweiser verwandelt sich in einen Ort süddeutscher Herrlichkeit. Wenn vom Schwenkgrill der Duft der knusprigen Haxen das Wasser im Munde zusammen laufen lässt , Radi, Leberkäs und Weißwürste zu Semmeln und Brezeln kredenzt werden, dann fehlt nur noch das Original bayrische Festtagsbier.

Das wird – frisch gezapft – wohl ebenso zur Gaudi beitragen wie die Blasmusiker der KKM, die für den nötigen Sound sorgen. Dafür garantieren der musikalische Leiter Gregor Winkler und der stimmgewaltige Marcel Kilian. Die beiden Vollblutmusiker und ihre nicht weniger gut aufgelegten Kollegen wollen mit Volksliedern, Gassenhauern und so mancher flotten Polka für Stimmung sorgen. Doch auch der „Highway to Hell“ darf nicht fehlen.

Der Spielmannszug der Feuerwehr gibt zum Frühschoppen am nächsten Morgen ab zehn Uhr seine musikalische Visitenkarte ab. Bis dahin hat sich die Bar wieder in ein Paradies für Schleckermäuler verwandelt: Am ersten Oktoberfestabend sorgen noch leckere Cocktails für Gaumenkitzel, tags drauf übernehmen die vereinseigenen Kuchenbäckerinnen das Zepter.

Nachwuchs im Einsatz

Dazu dürfen sich die meist in Tracht erscheinenden Gäste über eine perfekte Betreuung freuen. Denn beim Oktoberfest sind die Nachwuchsmusiker als Servicekräfte im Einsatz. Und ganz sicher wird Trompeter Freddy Kuschinski wieder sein Holzfässchen mit Starkprozentigem mitbringen. Fell

© Südhessen Morgen, Dienstag, 17.09.2019