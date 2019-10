Bleibt der markante Turm stehen?

Bürstadt.Wird der Raiffeisenturm in Bürstadt abgerissen oder bald in neuer Funktion genutzt? Diese Frage beschäftigt die Mitglieder des Umwelt- und Stadtentwicklungsausschusses in ihrer Sitzung am Mittwoch, 23. Oktober, ab 19.30 Uhr im Sitzungszimmer des Rathauses. Unter Denkmalschutz steht das bekannte Gebäude an der Industriestraße nicht, das hat die Verwaltung bereits in Erfahrung gebracht.

Bekannt ist, dass die Stadt das Gelände der Raiffeisenhallen neu gestalten will. Denkbar wäre laut Frank Lindemann vom Bauamt, darin eine Energie-Zentrale für das Gebiet einzurichten. Ob die Statik des Turms dafür ausreicht, müssten weitere Untersuchungen zeigen. Lindemann wird im Ausschuss ein erstes Gutachten zum Turm erläutern.

Bahnübergang soll weg

Den Bahnübergang 26 wollen Bürstädter wie Bobstädter schon lange loswerden. Eine Unterführung soll ihn ersetzen, doch für deren Bau muss die Bahnstrecke zeitweise gesperrt werden. Laut Bauamtsleiter Lindemann ist es dafür erforderlich, frühzeitig den Bebauungsplan für das Gebiet Mittelfeld Nord zu verabschieden. Sprechen werden die Kommunalpolitiker auch über den Schutz der Bäume in der Stadt. Der Agendatisch Naturschutz schlägt einige Maßnahmen dafür vor.

Juristisch beraten lassen hat sich die Stadt, was sie gegen Stein- und Schottergärten tun kann. Verbieten kann sie diese den Bürgern nicht, stellt die Verwaltung nun fest. Aber die Stadt könne Anreize schaffen, damit ökologisch sinnvolle Gärten angelegt werden, so Lindemann.

Schließlich werden die Kommunalpolitiker über Straßennamen im Neubaugebiet Sonneneck V reden. Lindemann rät davon ab, weitere Begriffe zur Sonne zu nehmen, da dies inzwischen im Gebiet der ersten vier Bauabschnitte zur Verwirrung bei Postboten und Besuchern sorge. Möglich wären dagegen Namen von Astrologen, Galaxien, Bundespräsidenten, Friedensnobelpreisträgern oder Sternzeichen, meint der Bauamtsleiter. cos

© Südhessen Morgen, Montag, 21.10.2019