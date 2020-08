Bleibt der Siloturm nun doch stehen?

Bürstadt.Gehört der alte Raiffeisen-Turm zum Stadtbild in Bürstadt oder nicht? Die Stadtverordnetenversammlung hat im Herbst entschieden, ihn abzureißen – mitsamt der Hallen, um Platz für eine neue Bebauung des Areals zu schaffen. Doch nach einem Treffen der Kommunalpolitiker mit Mitgliedern der Lokalen Partnerschaft (LoPa) und potenziellen Investoren vergangene Woche rückt der Turm plötzlich wieder in den Fokus: Er könnte nun doch stehenbleiben. In der öffentlichen Sitzung des Umwelt- und Stadtentwicklungsausschusses am Mittwoch, 26. August, soll es genau darum gehen.

Die Pläne für den Abriss des markanten Turms wurden sogar schon „ausgesetzt“, heißt es in der Vorlage der Verwaltung. Ursprünglich waren sich die Kommunalpolitiker einig, die Industrieruine nicht aus nostalgischen Gründen – O-Ton von Richard Kohl (CDU) in der Ausschusssitzung im Oktober – erhalten zu wollen. Denn die Chance, einen Investor zu finden, der ihn für Wohnungen herrichtet, schätzten sie als gering ein – dafür wäre der Sanierungsaufwand des maroden Gebäudes viel zu hoch. Menschen sollen sich aber gar nicht mehr darin aufhalten. Vielmehr sei angedacht, ihn für Aufzüge, Technik und die Energie-Versorgung des gesamten Areals zu nutzen. Das senke die Kosten für die Sanierung erheblich.

Fahrradgarage vor dem Graffiti?

Am Modehaus Vetter möchte die Stadt eine Fahrradgarage errichten, um sichere Abstellmöglichkeiten für Räder zu schaffen. Das haben die Kommunalpolitiker schon lange beschlossen. Nachdem nun aber die Fassade des Hauses mit einem Graffiti verziert wurde, werden die Kommunalpolitiker diese Pläne neu überdenken müssen. Wo und wie die mehr als drei Meter hohe Anlage stattdessen installiert werden kann, ist die Frage. Für eine Stornierung sei es zu spät: Die Fahrradgarage wurde laut Verwaltung bereits produziert. Ob das „Gemälde von ausreichender künstlerischer Qualität ist“, um das Versetzen der Anlage zu rechtfertigen, stellt das Bauamt in seiner Vorlage zudem in Frage.

Auf der Tagesordnung der Sitzung steht zudem der Bebauungsplan „In den weißen Aspen“, der wegen eines Formfehlers neu aufgestellt werden müsse. Im Gebiet Bibliser Pfad soll der Bebauungsplan geändert werden, damit die Drogerie Rossmann in die ehemalige AWG-Filiale ziehen kann (wir berichteten). Schließlich soll es noch um eine mögliche Änderung des Bebauungsplans Boxheimerhof gehen.

Interessierte Bürger können unmittelbar vor Beginn der Sitzung Fragen zu den Themen der Tagesordnung stellen.

