Blick auf ein ereignisreiches Jahr

Bürstadt/Hofheim.Nach einer letzten, verkürzten Probeeinheit setzte man sich beim Feuerwehrmusikzug Bürstadt/Hofheim zum gemeinsamen Abendessen hin und blickte auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Mit einer Bilderpräsentation konnte man mittels Beamer die Highlights aus 2018 Revue passieren lassen: Mittlerweile zur Tradition ist der Besuch eines Eishockeyspiels in der Mannheimer SAP-Arena zum Jahresauftakt geworden. Kurz darauf kam schon die Fastnachtszeit, welche immer wieder eine Menge Auftritte für die Musiker bereithält. Hier konnte die Showtrommelformation auch ihre neue Show auf der Bühne präsentieren. Zum ersten Mal nahm man auch am Gernsheimer Fastnachtsumzug teil, was bei den Musikern sehr gut ankam, so dass sie dort auch in 2019 wieder vertreten sein werden.

Ende Februar absolvierten einige Trommler an einem Schlagwerksworkshop in Mörlenbach, wodurch neue Impulse gesetzt werden konnten. Ein Novum war auch, dass eine Abordnung der jugendlichen Musiker die Jahreshauptversammlung der Bürstädter Jugendfeuerwehr musikalisch eröffnete. Im April besuchte der Musikzug die 2017 in Betrieb genommene Hauptfeuerwache. Anlässlich der 25-jährigen Freundschaft Hofheims mit dem Französischen Dieulouard spielte der Musikzug bei einer Feierstunde auf. Aber auch das Jubiläum der Bürstädter Kinder- und Jugendfeuerwehr brachte den ein oder anderen Auftritt mit sich.

Viele Aktivitäten

Mitte des Jahres stand neben dem Platzkonzert auf dem Haagschen Gelände auch das Sommergrillfest in Groß-Rohrheim auf dem Plan. Sportlich betätigte man sich auch: Sei es der Ausflug zum Fußballgolf, das Lasertag-Spielen oder auch die Teilnahme an der Bürstädter Stadtmeisterschaft im Asphaltstockschießen. Mal wieder gastierte im Sommer das Kreisjugendfeuerwehrzeltlager in Bürstadt, weshalb der Musikzug auch dort zweimal auftrat. Beim Bibliser Gurkenfest traten die Musiker zum ersten Mal auf, da Bürstadts Bürgermeisterin Bärbel Schader dort in diesem Jahr als Krönungsmeisterin fungierte. Doch das absolute Jahreshighlight war die Fahrt in die Schweiz: Man verbrachte dort ein Wochenende anlässlich des Basel Tattoos, dem weltweit zweitgrößten Musikfestival seiner Art. Hier konnten sie Musik- und Tanzgruppen aus aller Welt bei der Parade auf den Straßen Basels und abends bei der Show im Kasernenhof bewundern.

Erste Hilfe-Kenntnisse aufgefrischt

Für einen guten Zweck zog es die Musiker im Oktober nach Grasellenbach, wo die Pflegeeinrichtung „Residenz Leben am Wald“ ihr Kelterfest veranstaltete. Wer so viel unterwegs ist, sollte natürlich stets wissen, was zu tun ist, wenn mal ein gesundheitlicher Notfall auftritt: Daher absolvierten sie im November einen Auffrischungsworkshop in Sachen „Erste Hilfe“. Im Dezember traf man sich dann zu einer Fackelwanderung durch die Felder nach Bobstadt, wo der Feuerwehrmusikzug seine diesjährige Weihnachtsfeier zelebrierte.

Insgesamt absolvierte der Musikzug in 2018 69 Auftritte und nahm an etlichen Aktivitäten teil. Für 2019 ist auch bereits einiges geplant. Dies alles ist nur zu stemmen mit einer motivierten und engagierten Truppe, worum es sich bei diesem Feuerwehrmusikzug handelt. red

