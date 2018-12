Blick in grüne Oasen ermöglichen

Bürstadt/Hofheim.Anette Jansen nutzt ihre Kreativität nicht nur bei der Gestaltung von Skulpturen aus Beton, Holz und Metall, sie ist auch eine begeisterte Hobby-Gärtnerin. Sie hat eine 1000 Quadratmeter große Gartenfläche. Dort fügen sich ihre Kunstwerke in ihrer grünen Oase als lebhafte Objekte ein. Zwischen den langjährig angewachsenen Flächen, zwischen Bachlauf und Teich, lebt sie ihre Freude an der Natur und am Gestalten aus.

So ist mittlerweile eine kleine Gartengalerie in ihrem Natur-Wohnzimmer entstanden. „Gerne würde ich meine Ideen teilen und andere für die Natur und den Garten begeistern“, sagt Jansen. Deshalb sucht sie Gartenbegeisterte im gesamten hessischen Ried und will sich mit ihnen am 8. und 9. Juni 2019 an der „Offenen Gartenpforte Hessen“ beteiligen. Ihre Idee ist es, dass Gartenbegeisterte ihre Kleinode für Besucher öffnen. „Einzelne Gemeinden organisieren Garten-Aktionen in ähnlicher Art“, erzählt Jansen, die Mitglied im Bürstädter Künstlerverein ist. Sie vermutet hinter so manchem Hoftor oder Zaun wahre Naturschätze. Ihr Wunsch: „Öffnet eure schön gestalteten Gärten und begeistert mit Natur!“

